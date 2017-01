El escándalo de los plagios fuerza al rector de la Rey Juan Carlos a no presentarse a la reelección

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, salpicado por un decena de casos de plagios, no se presentará a las elecciones que convocará por anticipado el próximo día 12 de enero. Así lo ha comunicado a su entorno más cercano, como ha adelantado El Mundo y ha confirmado eldiario.es. Si cumple con lo anunciado a su círculo de confianza, dejará pasar el plazo de presentación de candidaturas cuando se abra el próximo 12 de enero.

Fernando Suárez no aclaró si sería o no candidato en el último Consejo de Gobierno de la universidad, donde anunció los comicios y negó una vez más los plagios. Dijo que lo pensaría "en vacaciones", respaldado por todo su equipo a excepción de solo dos voces opositoras.

Como comunicó el vicerrector a los estudiantes en un correo electrónico, Suárez adelanta las elecciones "con el único objetivo de evitar que esta situación y quienes la propician supongan perjuicio alguno para la URJC y sus alumnos".

A partir del día 12 se pone en marcha la maquinaria para las elecciones, que se celebrarán según los plazos previstos a finales de febrero. Cuando se hayan convocado se abrirá un proceso de presentación de candidaturas y una campaña electoral de máximo 15 días.

La máxima autoridad de la URJC se elige, según sus estatutos, de forma directa y mediante "sufragio universal, libre y secreto". El voto es ponderado en función de unos porcentajes determinados según los grupos que votan: el 53% lo representan los profesores doctores funcionarios o contratados con vinculación permanente a la universidad, el 15% los docentes que no reúnen las condiciones anteriores, el 21% los estudiantes y el 11% el personal de administración y servicios.

El 16 de noviembre, eldiario.es comenzó a documentar plagios del rector Suárez. Había tomado más de 50 páginas de un libro del catedrático Miguel Ángel Aparicio y se las había firmado sin citarle. A partir de ahí, se han publicado otros nueve trabajos que en realidad son copia y pega de otros autores, incluido el que presentó para su prueba de catedrático.

Tras varias semanas de silencio, la Conferencia de Rectores (CRUE) terminó condenando los hechos de los que está acusado Suárez y le forzó a dimitir como vocal del organismo después de que el grupo de rectores de las universidades madrileñas emitiera un comunicado afeando la conducta del rector de la Rey Juan Carlos.

Undécimo plagio

El último plagio documentado, el undécimo, bebió de una revista científica de la Universidad Autónoma de Barcelona. La archivista Pilar León Tello publicó en 1989 un artículo en Medievalia del que Suárez tomó once años después decenas de párrafos literales para su libro El fuero judiego en la España cristiana. Las fuentes jurídicas S.V-XV.

Según un cotejo que circula por el ámbito académico, Suárez no entrecomilla el material del que se apropia. Lo único que hace, y solo en una ocasión, es citar al pie el artículo original de Tello. En la obra, publicada por la librería Dykinson, el rector reproduce incluso notas personales de la autora como "no he podido consultar esta edición" y alguna errata.

Plagio de Medievalia, de la Universidad Autónoma de Barcelona.

eldiario.es se ha puesto en contacto con la editorial sin obtener respuesta. La Universidad Autónoma de Barcelona tampoco ha respondido a las llamadas de este medio por encontrarse en periodo no lectivo hasta el 8 de enero.

Durante un mes y medio, Fernando Suárez solo se ha pronunciado una vez sobre los plagios que ha publicado eldiario.es. El 25 de noviembre leyó ante su Consejo de Gobierno un comunicado en el que negaba haber copiado y pegado y calificaba como "disfunciones" las coincidencias de sus textos con los textos de otros colegas. El 20 de diciembre estaba citado en la Asamblea de Madrid para explicarse, pero decidió no presentarse. Ese mismo día anunció elecciones anticipadas.