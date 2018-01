El PP no detalla un compromiso económico en su propuesta de financiación del pacto educativo

Tras la propuesta de un MIR para profesores, lanzada por el ministro de Educación y en la que no detalló qué partida económica proponía para desarrollar esta medida, el PP ha presentado este martes una postura parecida en la Subcomisión del Congreso en la que se negocia un pacto educativo.

Los populares son los únicos que no han presentado a sus compañeros una propuesta concreta de financiación para mantener el sistema educativo en los próximos años. Podemos y PSOE han apostado por un aumento de la inversión global respecto al PIB. Los dos grupos políticos coinciden en que el gasto educativo alcance el 5% del PIB, actualmente la inversión oscila alrededor del 4%. Por su parte, Ciudadanos ha optado por un incremento de la inversión total de 6.200 millones de euros en 2020.

El partido naranja se desmarca del PIB como indicador y aboga por un baremo centrado en la inversión por alumno. En su propuesta defienden que se destinen 6.000 euros por estudiante en el año 2020. Estas sugerencias, a las que ha tenido acceso eldiario.es mediante fuentes parlamentarias, se han presentado este martes. Cada grupo ha aportado su documento de trabajo y en las próximas reuniones debatirán sobre la financiación para tratar de establecer las bases del pacto educativo.

En estos informes, los populares se limitan a asegurar que "la inversión en educación debe ser sostenible en el tiempo y ser incrementada conforme a las necesidades derivadas del sistema educativo" pero no detallan cuál es la apuesta específica de su grupo. Coinciden con Ciudadanos al plantear que "el PIB es una variable que no garantiza la eficiencia del sistema", pero tampoco dan una cifra relativa a esta variable. Para los diputados del partido de Albert Rivera este baremo "no tiene en cuenta factores demográficos".

El PP propone un fondo para la cohesión y calidad de la educación para "impulsar las políticas públicas de mejora de la calidad en el sistema educativo español". Por su parte, los socialistas inciden en la necesidad de establecer un suelo de financiación y sugieren una modificación del Plan de Estabilidad con un "incremento de 1.500 millones de euros anuales que permita: alcanzar una inversión pública antes de 2025 el suelo de un 5% PIB en gasto educativo y el incremento hasta el 6% en el 2033".

Unidos Podemos establece dos objetivos económicos, un gasto del 5% del PIB en 2020 y que aumente dos puntos cuatro años después. El grupo liderado por Pablo Iglesias prioriza la inversión de "etapas críticas como la Educación Infantil y primeros cursos de primarias, así como Formación Profesional".

Propuesta sobre colegios que segregan por sexos

"La financiación de los centros debe ser variable en función de las condiciones y socioculturales del entorno", reseñan en la propuesta que han presentado para el debate sobre la financiación. Además, apuestan por dejar de subvencionar a colegios que segregan por sexos.

Ciudadanos también destaca la importancia de que se "mejore la eficiencia y la eficacia en el gasto". "España en 2009 presentaba la mayor inversión en educación de su historia con más de 53.000 millones de euros y, a pesar de ello ,alcanzaba casi un 31% de abandono escolar temprano", inciden en su propuesta, "gastar más por gastar no es garantía de mejores resultados".