El Gobierno andaluz amplía por sorpresa los plazos para operarse en 2020 y rebate su propio plan contra las listas de espera

El proyecto de Presupuestos andaluces para 2020 destina 11.056,22 millones de euros para la Consejería de Salud, el departamento más voluminoso, con un crecimiento del 4,3% respecto al presente ejercicio (452,44 millones más). El área que dirige el consejero Jesús Aguirre contabiliza en 4.661 sanitarios más en la plantilla a partir del próximo año. La pasada semana anunció 1.800 contrataciones más en el SAS (Servicio Andaluz de Salud), que se sumarán a las 2.750 nuevas ya incorporadas. A pesar de estos números, el Presupuesto andaluz de 2020 contabiliza a la baja el gasto para intervenciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas, previendo plazos más largos para atender a los pacientes que los que se venían usando hasta ahora.

Según consta en el borrador de Presupuestos, adelantado por Abc, el tiempo medio de respuesta para ser operado pasa de 62 días en 2019 a 85 días en 2020 (23 días más de espera). Las consultas externas se retrasan dos semanas más, de los 45 días estimados para este año a los 60 días del próximo ejercicio. Las pruebas diagnósticas tendrán un tiempo de respuesta mayor, de 18 a 30 días. Estos cálculos siguen dentro de los parámetros máximos que establece la Consejería de Salud, según el decreto ley de garantías de intervención asistencial, vigente desde 2004. Sin embargo, ponen en cuestión el tan promocionado plan de choque del nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos para mejorar la sanidad pública andaluza.

El deterioro de la sanidad pública tras años de recortes encubiertos motivó protestas en las calles de miles de ciudadanos y fue un síntoma claro del desgaste del antiguo Gobierno socialista y su pérdida de poder después de 37 años. El nuevo Ejecutivo de Juan Manuel Moreno focalizó desde el principio la recuperación de la sanidad pública como objetivo prioritario de su mandato, en el que marcarían la diferencia más notable con los socialistas. El consejero de Salud acusó a sus antecesores de esconder a más de medio millón de andaluces en las listas de espera, que no contabilizaban para el sistema. El PSOE andaluz se defendió arguyendo que su sistema para calcular las listas de espera era homologaba al resto de comunidades y que la nueva fórmula empleada por la Junta no permitía hacer comparaciones con otras regiones.

Tras la denuncia, el consejero Aguirre anunció un plan de choque de más de 25 millones de euros para reducir las listas de espera, primando a quienes llevaban más de un año esperando para ser intervenidos, y luego a quienes habían superado los plazos previstos en el decreto de garantías. El resultado, según la Junta, es que empezó a haber 110 operaciones más al día entre marzo y junio, a un ritmo de 10.000 más que antes.

Esta información choca ahora con contradicciones en los cálculos del Presupuesto de 2020, que estiman un tiempo de espera mayor al previsto para 2029. La consejería asegura que se trata de "una cifra orientativa que tiene valor en los cálculos presupuestarios, pero no en los planes de Salud". "Es un cálculo financiero, pero no asistencial", dicen desde el departamento de Aguirre, que aseguran que el plan de choque para reducir las listas de espera no se verá afectado. Salud recuerda que el decreto de garantías estipula plazos máximos de atención al paciente superiores a las previsiones que recoge el Presupuesto de 2020, y que ese decreto no se verá afectado.

Esa norma establece un máximo de 180 días de espera para una intervención quirúrgica -120 días para los casos más graves-; 60 días de espera para consultas externas y 30 días para pruebas diagnósticas.

Las previsiones del Presupuesto de 2020 han rearmado a la oposición de izquierdas, que cargó contra el consejero Aguirre en el Parlamento, durante la presentación y el desglose de los gastos de su departamento. El titular de Salud ha estado envuelto en los últimos tres meses en la crisis sanitaria por el brote infeccioso de listeria, que dejó más de 200 afectados, tres muertes y siete abortos. La alerta sanitaria se levantó la semana pasada, pero la gestión de Aguirre ha quedado seriamente dañada.

A pesar del discurso crítico del nuevo Gobierno contra la gestión sanitaria del anterior Ejecutivo socialista, el problema sigue enquistado. Este fin de semana se han manifestado más de 6.500 personas en las calles de Granada, movilizados por el médico y activista Jesús Candel, alias Spiriman, que también encabezó las protestas de más de 50.000 personas contra los anteriores gestores socialista de la sanidad. Este martes, el sindicato Satse ha convocado otra movilización a las puertas de los hospitales Macarena y Virgen de Valme de Sevilla, para denunciar recortes, cierre de plantas hospitalarias y falta de personal.