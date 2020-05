Javier Imbroda defiende que el profesorado "está atendiendo las necesidades" de alumnos sordos en clases 'on line'

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha defendido que el profesorado "está atendiendo las necesidades" del alumnado sordo en la situación de docencia no presencial a causa de la COVID-19, y que "por lo general cuenta con todos los recursos para que su proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle".

En comisión parlamentaria, y a preguntas sobre este asunto de Adelante Andalucía y PSOE, Imbroda ha destacado que "tenemos una valoración muy alta" de los intérpretes de lengua de signos (ILSE) que "contribuyen a reforzar la igualdad de oportunidades del alumnado", pero en la situación actual de docencia no presencial "el profesor de área atiende a todo su alumnado, haciendo una integración real del conjunto de su grupo de clase, donde se encuentra el alumnado con necesidades auditivas".

Así, ha añadido que estos profesionales "son fundamentales", pero en esta situación no presencial "evidentemente estos profesionales no tienen responsabilidad docente, que siempre recae sobre el profesorado". De hecho, los equipos de orientación "han facilitado" a todos los profesorado unas pautas para que "puedan atender las necesidades del alumnado en una situación no presencial". "Tienen su acceso a la docencia" y "a través de los equipos de orientación y de los profesionales están atendidos".

La Junta de Andalucía suspendió el servicio externalizado de interpretación de lengua de signos hace dos meses, igual que otros servicios como el transporte o el comedor, como ya contó este periódico.

Desde Adelante Andalucía, Ana Naranjo ha señalado que "esperaba" que Imbroda "reconociese que esos profesionales son un servicio esencial" porque "son imprescindibles en el proceso de aprendizaje", toda vez que le ha instado "a resolver los pagos" a los ILSE, porque "si hubiera entendido que eran servicios esenciales estarían acompañando a esos alumnos en el aprendizaje", ha afirmado.

Además, ha espetado al consejero que el Defensor del Pueblo andaluz "ya le recordó que hay que contar con intérpretes de lengua de signos" para estos alumnos y le ha pedido que "no tire balones fuera y resuelva la situación de estos profesionales", algunos de los cuales "no han cobrado".

El socialista Juan Pablo Durán ha señalado que "hay un problema gravísimo con los ILSE y los alumnos no están recibiendo esa atención porque sus docentes no pueden contar con el apoyo de un intérprete por la razón de que los contratos están suspendidos", para añadir que "se ha puesto en evidencia" que para la docencia en este tipo de alumnos con necesidades especiales "es indispensable que haya un ILSE".

"Hay que buscar una solución definitiva para integrarlos dentro del sistema educativo", ha señalado Durán, que ha añadido que sobre los intérpretes de lengua de signos ha interpelado al consejero en la diputación permanente, y también al consejero de Hacienda, Juan Bravo, y "no he conseguido ninguna respuesta desde abril", mientras que "han cobrado un 30% escaso" de estos profesionales.