Mujer, empresa e igualdad: el techo de cristal también se rompe "con el apoyo de los hombres" y "desde la educación"

La mesa redonda 'Techo de cristal en la empresa' ha reunido este martes en Sevilla a varias mujeres con puestos de responsabilidad en su trabajo que han abordado y debatido la presencia femenina en las empresas y han abordado diversos aspectos relacionados con este tema como los derechos laborales, la conciliación entre la vida familiar y la laboral, la discriminación laboral, las cargas familiares, la brecha salarial, la necesidad de las mujeres de defender sus capacidades o la posición de los hombres a la hora de afrontar todas estas cuestiones.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha sido la encargada de abrir la jornada, indicando que "secuestrar el futuro laboral de las mujeres es una de las mayores injusticias de la sociedad". Ruiz, quien ha repasado las medidas de la Junta de Andalucía en favor de la igualdad en diversos ámbitos, se ha mostrado "totalmente segura" de que el techo de cristal "podemos romperlo". "Tenemos que seguir luchando por la igualdad hasta que sea real", ha enfatizado durante una intervención positiva que ha concluido diciendo que "no existen techos asfixiantes que puedan frenar el talento, las ganas y los sueños".

eldiario.es Andalucía, dentro de su compromiso con la igualdad y con la organización de jornadas con las que propiciar espacios de debate para analizar diversos aspectos relacionados con la materia y la actualidad, ha organizado la mesa redonda, junto a la Fundación Cajasol en el marco de la iniciativa conjunta 'Pensando en futuro'.

El debate ha estado moderado por Lucrecia Hevia, directora de eldiario.es Andalucía, quien ha introducido varias cuestiones en la mesa. Esperanza Fitz, presidenta de la Asociación Andaluz de Mujeres Empresarias del sector del Medio Ambiente y el Reciclaje, ha apuntado entre otras muchas cuestiones que "es fundamental el apoyo de los hombres para combatir ese techo de cristal".

Silvia de los Santos, responsable técnico del sector Aeroespacial en Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), ha señalado que "el techo de cristal se debe combatir a nivel mental, cuando los niños son pequeños". "Por no hablar en femenino no nos está discriminando nadie", ha comentado, destacando que son "especialmente importantes las políticas que permitan realmente conciliar". "No son las horas, es lo que se hace", ha señalado.

Isabel Viruet, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, ha sumado "el plus de la discapacidad" a las reivindicaciones expuestas durante el encuentro. "Las mujeres tienen una forma de liderar muy diferente a la de los hombres", ha indicado, defendiendo que no es partidaria de ningún tipo de discriminación porque ello ya implica algo negativo.

Ana Alonso Lorente, presidenta de la Federación de Empresarias de Andalucía, ha defendido que su "organización de género" compite "contra los problemas de masculinización" de determinados sectores laborales, señalando que las mujeres no llegan a los puestos de responsablidad muchas veces por el "suelo pegajoso", frente al techo de cristal, en alusión a los cuidados de los hijos. "Hay que cambiar el modelo para no trabajar todo el tiempo y cuidar a las personas que queremos", ha enfatizado.

Rosa Llacer, directora de Descubre Comunicación, ha confesado que se hizo feminista cuando se convirtió en empresaria y empezó a trabajar como mujer para conseguir clientes. "Quiero mujeres torpes en cargos directivos", ha dicho, además de señalar la importancia de tener o no tener hijos para el desarrollo de la carrera profesional de una mujer.