Roquetas pagará a la concesionaria un millón de euros más al año para mantener el servicio nocturno de recogida de basuras

Apenas dos años después de que empezara a prestarse el servicio, el ayuntamiento de Roquetas de Mar acaba de revisar al alza el contrato de recogida de basuras y limpieza viaria. El Pleno celebrado el pasado 14 de septiembre aprobó que el ayuntamiento pague 10,8 millones de euros al año a la concesionaria, en lugar de poco más de 9,8 millones como estaba estipulado. La propuesta fue aprobada sin contar ni siquiera con el apoyo de todo el equipo de gobierno y por un estrecho margen: doce votos contra once.

El caso Palmeras: la investigación judicial que aún persigue a Gabriel Amat

Saber más

El aumento de casi un millón de euros se justifica principalmente porque ahora la recogida deberá realizarse obligatoriamente por la noche. Viene haciéndose así desde hace muchos años, pero el pliego de condiciones no recogía que fuese obligatorio. En cuanto ha sido posible (pasados dos años) se ha modificado el contrato, que ahora será un 9,799% más caro. Por encima del 10% hubiese sido necesario llevar la modificación al Consejo Consultivo.

"Siempre se ha cumplido el servicio por la noche, y todas [las licitantes] daban por hecho que se iba a hacer por la noche. No se impone una nueva carga a esta empresa, y no entendemos esta subida. Estaba ya decidida", protestó Manuel García, portavoz del PSOE, en el Pleno de septiembre.

El equipo de gobierno, por su parte, recuerda que, con el pliego en la mano, la adjudicataria podía empezar a recoger la basura durante el día, con evidente perjuicio para los roqueteros. "La modificación de las condiciones de servicio a nocturno la hace el ayuntamiento y por tanto es quien tiene que asumir el incremento de costes", señalandesde el consistorio. "¿Entienden ustedes que en una ciudad como Roquetas estén los camiones de basura recogiéndola a las tres de la tarde?", preguntó José Juan Rodríguez, portavoz del equipo de gobierno. Nadie lo entiende. Por eso, la oposición se extraña de que el pliego amparara esa posibilidad.

Finalmente, Roquetas pagará más dinero público a una empresa que seguirá prestando el mismo servicio que prestaba hasta ahora.

El conflicto laboral, supuesta motivación

En realidad, la modificación de este contrato empezó a fraguarse incluso antes de que se firmara. El ayuntamiento de Roquetas de Mar licitó el nuevo contrato para limpieza del municipio en julio de 2017, con un valor total de 105,9 millones de euros por un máximo de diez años. Urbaser, que ya prestaba el servicio por ser la anterior adjudicataria, resultó elegida superando a las ofertas de FCC-Lirola, Valoriza y Cointer-Fircosa.

Por entonces, la plantilla de limpieza y recogida de residuos en Roquetas, que debía ser subrogada con sus condiciones laborales, ya estaba inmersa en un conflicto laboral con la empresa. El 3 de agosto de 2017, semanas antes de que terminara el plazo de presentación de ofertas, los sindicatos y la empresa alcanzaron un preacuerdo para zanjarlo.

Urbaser firmó el contrato el 21 de febrero de 2018 y empezó a prestar el servicio dos meses después. A lo largo de 2018 los trabajadores amagaron con la huelga, porque la empresa seguía sin cumplir con las condiciones que habían preacordado. Finalmente, hubo huelga en abril de 2019, duró cuatro jornadas y obligó al ayuntamiento a intervenir. El propio Gabriel Amat se implicó para resolver el problema. "El alcalde prometió que él iba a poner ese millón, pero lo ponemos todos los roqueteros", asegura el portavoz del PSOE.

El hecho es que la huelga terminó el 28 de abril, y el 14 de mayo Urbaser pidió cerca de un millón de euros más de lo comprometido a cambio de seguir prestando el servicio por la noche.

Los motivos de la concesionaria y el ayuntamiento

En el escrito que presentó al ayuntamiento, Urbaser alegó que necesitaba "adecuar" el contrato al preacuerdo con los sindicatos de 3 de agosto de 2017 y al acuerdo definitivo de abril de 2019. Urbaser asegura que ha tenido que modificar el servicio en cuatro puntos: el cambio de horario de prestación de servicio "que pasa a efectuarse en horario nocturno", el "ajuste" de los servicios de fin de semana, el incremento de una ruta y la consolidación del empleo temporal. El ayuntamiento añade que también se ha incluido la limpieza del mercado y la recogida de la poda, y explica que si no modificara el contrato pagando un millón más, Urbaser podría "hacer frente a esas exigencias" empeorando las condiciones salariales pactadas con los trabajadores.

El consistorio defiende que gracias al modificado se ha podido "desbloquear" el conflicto laboral y ejecutar la mejora pactada entre Urbaser y sus trabajadores, mientras la oposición denuncia que esa mejora se conocía desde antes de la licitación, y las empresas estaban obligadas a asumirla.

Para García (portavoz del PSOE), ninguno de los puntos justifica la modificación: ni hay novedad en el horario nocturno, ni en los fines de semana. Tampoco entiende por qué se cobra una ruta más si Roquetas no ha crecido. En cuanto a la consolidación de empleo, fue aprobada antes de la licitación.

Se da la circunstancia de que otra oferta (la de FCC-Lirola) recibió tres puntos más que la de Urbaser en el apartado “prestación de servicios y organización”, de modo que Urbaser ganó por el precio: ofertó por 8.958.000 euros, mientras que la oferta de FCC-Lirola era de 9.148.000 euros. “Por 200.000 euros más no se le dio, y ahora vamos a pagar 800.000 euros más [en realidad, 965.000 cada año], cuando no han cambiado las condiciones desde que se dio la licitación”, lamentó García durante el Pleno.

"Cualquiera es empresario con el ayuntamiento de Roquetas: no hay riesgo"

Roquetas es un municipio muy turístico con una población que bordea los 100.000 habitantes censados, que se llega a duplicar en verano. A pesar de que es lo habitual en ciudades de similar tamaño, especialmente en las turísticas, la oferta seleccionada no contempló expresamente la recogida nocturna de los residuos. Tampoco lo exigía el pliego, a pesar de que se trata de un servicio que en Roquetas siempre se ha prestado por la noche. “El servicio nocturno se daba por hecho”, asegura Manuel García.

Desde el ayuntamiento explican que el pliego fue diseñado por la Universidad de Almería, y que se dejó abierto para recibir "propuestas innovadoras". "Ninguna empresa de las presentadas contempló un servicio de recogida innovador y tampoco el servicio nocturno, como está siendo habitual en las recientes licitaciones de este servicio en otras ciudades", lamentan en el consistorio. Ha sido necesario modificar un contrato para incluir el servicio nocturno entre las obligaciones del contratista.

La modificación de contratos públicos mediante una revisión de los precios no es extraña ni ilegal per se. La ley ampara la posibilidad de introducir medidas compensatorias por circunstancias sobrevenidas. Sin embargo, la oposición denuncia que es una práctica frecuente en Roquetas, sobre todo en contratos de obras que no pasan por el Pleno. También está en el punto de mira de la UDEF en el Caso Halsa, en el que se investigan anomalías en la adjudicación de 62 obras en el ayuntamiento de Roquetas. De la misma forma, el fiscal del Caso Palmeras también alertó de una modificación sospechosa, pues incluía unos trabajos aparentemente ya recogidos en la oferta original.

Para la oposición, hay una responsabilidad política, al menos en la falta de previsión en el pliego. “Si la empresa no puede asumir lo que acordó con la plantilla, que renuncie a la concesión. Así cualquiera es empresario con el ayuntamiento de Roquetas: no hay riesgo”, protesta Juan Pablo Yakubiuk, portavoz de IU-TDEQ. “Está claro que la empresa sabía lo que había, y si no le salían las cuentas lo tenía que saber”, reclama García.

"No se lo estamos dando a la empresa", intentó aclarar Amat. "Se lo estamos dando a un servicio que pueden dejar de hacer los trabajadores", advirtió: "La empresa tiene que limpiar Roquetas: de noche o de día". Será de noche, pero los ciudadanos tendrán que pagarlo más caro de lo que se pactó.