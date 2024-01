La borrasca Juan se despide de Andalucía con fuertes lluvias, oleaje y viento intenso

La borrasca Juan azota nuestra comunidad tras unos días de lluvias persistentes, que en algunos puntos de la región superan ya los 50-70 litros por metro cuadrado sumados en todo el episodio. En las últimas horas, la parte más activa de la borrasca está atravesando la región, dejando lluvias y tormentas, algo más destacables en la parte occidental. En las próximas horas podrían ser más intensas en la parte central de Andalucía, y costas de Málaga y Granada. Estos vientos de sur-suroeste son muy eficientes para generar lluvias tanto en Sierra Morena, Valle del Guadalquivir, Sierra de Grazalema o zonas de la Costa del Sol, donde se registran los valores más elevados.

Durante el día de hoy, la borrasca se irá trasladando al mediterráneo, dejando un final de jornada con lluvias por las sierras orientales y viento de componente norte en el resto de la región. Las temperaturas viernes sufrirán este viernes un fuerte descenso de hasta 6 grados en las mínimas, especialmente en los municipios al oeste de la región, con máximas que presentan pocos cambios.

A partir del sábado el anticiclón gana terreno y la situación tenderá a estabilizarse, especialmente por la mitad occidental, ya que por el este todavía tendremos lluvias residuales producidas por los sistemas montañosos. En general, en todo el sureste peninsular todavía se prevé nubosidad variable y posibilidad de algunos chubascos, menos probables a últimas horas de la jornada. Las temperaturas continúan bajando, especialmente las mínimas, por lo que en zonas de montaña podría helar débilmente, mientras que los valores se situarán entre los 4-6 grados en el valle del Guadalquivir, bajando hasta 2-4 grados en zonas más elevadas.

La próxima semana el protagonista será el sol

De cara al domingo las temperaturas se estabilizarán, volviendo a valores más fríos y propios para esta época del año. La última jornada de la semana será más apacible, con intervalos nubosos, viento del este y baja probabilidad de precipitaciones, aunque se podrían generar algunas gotas en zonas de montaña. El viento tendrá cierta relevancia en el Estrecho, donde se espera que el levante sople con fuerza. Además, los bancos de niebla a primeras horas del día se podrían reproducir en los principales valles de la comunidad.

Con el arranque de la próxima semana las lluvias ya serán un recuerdo, además se espera que la semana transcurra sin que vuelvan a aparecer al menos hasta el fin de semana siguiente. El anticiclón se colocará de forma estática en el centro-sur de Europa apantallando a las borrascas del Atlántico, por lo que se generará una situación de estabilidad que favorecerá la formación de nieblas en los valles y noches más frías.

Los valores de los termómetros nocturnos podrían situarse entre los 1-5 grados en gran parte de Andalucía, e incluso bajar hasta los 0º C en zonas más elevadas. En las costas las mínimas no bajarán de los 8-9º C y durante el día rondaremos los 20º C en el litoral y los 15-17º C en zonas de interior. Se espera que la semana presente pocas variaciones en el tiempo.