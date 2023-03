Amenazas, intentos de extorsión y ataque a su coche, las denuncias del alcalde de Jabugo

El alcalde de Jabugo (Huelva), Gilberto Domínguez, ha denunciado que ha sido objeto de intentos de extorsión y amenazas a través de las redes sociales, así como de actos vandálicos al haber aparecido pinchadas las ruedas del coche del Ayuntamiento y del suyo propio.

Domínguez, a través de su perfil de Facebook, ha lamentado que unos hechos así se produzcan “en un pueblo tranquilo, en el que llevo viviendo 35 años, donde el respeto, la tolerancia y la libertad de opinión, de ideas han sido señas de identidad, se extorsione y amenace físicamente, en redes sociales al alcalde que es el representante elegido democráticamente por los vecinos”.

“Cuando se siembra odio”

Para el regidor, como refleja en el mismo mensaje, “cuando se siembra odio en un pueblo al final se recogen estas cosas… Lo malo no es que se haga con el alcalde sino que en cualquier momento le toque a cualquier vecino”, y lamenta que “estos actos afecten a nuestros hijos y nietos y con el tiempo vaya a más”.

“No me van a doblegar, siempre trabajaré por los derechos de las personas sea como sea, de alcalde, de maestro o de jubilado”, añade, y cita que los vecinos saben “lo que llevo pasado en estos dos años: carteles, amenazas, petardos en mi casa y hoy el destrozo de las ruedas del coche del Ayuntamiento y el mío. Además de la indignación que me produce y de la pena de que pasen estas cosas en mi pueblo solo se me ocurre gritar más fuerte que nunca libertad, libertad y libertad”, concluye.