El Ministerio responsabiliza al Ayuntamiento de Lepe del desarrollo de su proyecto de 'turismo inteligente'

Red.es, una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha comprobado que el Ayuntamiento de Lepe tiene "en funcionamiento" las herramientas tecnológicas puestas al servicio del municipio con el proyecto 'Smart Turismo y Gobernanza en Lepe', incluido dentro de la primera convocatoria de Ciudades Inteligentes en el marco de la Agenda Digital para España y dotado de 200.000 euros de fondos Feder europeos, de los cuales el 80% estaba financiado por el Ministerio.

El 'turismo inteligente' de Lepe, 200.000 euros de dinero público para llevar cuatro años invisible a los buscadores web

Fuentes de Red.es consultadas por este periódico a raíz de la información publicada, han recordado que en 2017, antes de la puesta en marcha del acuerdo, se realizó "un informe de auditoría y certificación, muy completo y muy satisfactorio," de lo que se iba a poner en marcha en Lep. "Hemos comprobado todo", insisten ahora. "El proyecto se entrega al ayuntamiento, lo auditamos, lo certificamos y son ellos los que se comprometen a que todo siga operativo por un mínimo de cinco años. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad", añaden.

En cuanto a que el portal turismo.lepe.es, que nació en aquella fecha como 'smart turismo' (turismo inteligente), llevaba hasta hoy invisible a todos los buscadores web (Google, DuckDuckGo, Bing, etc.), intuyen que "el Ayuntamiento quiso intencionadamente que el portal se integrase dentro de la web municipal" para "posicionar" a esta, explicando en todo caso que "se cumple el criterio de que la web esté visible y activada". El hecho de que no apareciera en lso buscadores "ya no es una responsabilidad nuestra" ya que esa cuestión no se contemplaba en el acuerdo entre ambas instituciones.

Por otra parte, la app de Lep Turismo "se puede descargar, te puedes mover por ella y está bastante bien". Es "cierto que tiene pocas descargas" pero "eso depende de la dinamización que hagan directamente desde el Ayuntamiento", señalan. "El proyecto lo gestiona y lo dinamiza el Ayuntamiento. El acuerdo al que llegan con nosotros es muy concreto", insisten, y "se está cumpliendo".

Apuntan al tiempo que la API de Google Maps "era gratuita hasta 2018" y "si el ayuntamiento quería mantenerla, había que pagarla", dicen respecto al GeoVisor Smart que, según resumía el experto Jaime Gómez-Obregón, son "los puntos de interés turístico presentados sobre la cartografía de Google". Al hacer clic en alguno de ellos, lleva a "una ficha donde el mapa no funciona porque no están pagando la licencia para usar la API de Google Maps", advertía el ingeniero.

En resumen, y preguntadas las fuentes si no se hace un proceso de revisión, fiscalización o auditoria del estado de las herramientas tecnológicas en Lepe, insisten en que "se revisa que siga operativo". "La responsabilidad de todas las actualizaciones, de subir contenidos, de actualizar imágenes, etc. es cien por cien del ayuntamiento. Nosotros lo que tenemos que comprobar en esos cinco años es que el portal y todo lo demás esté operativo y en funcionamiento, y eso es así", concluyen.