Vecinos y Ayuntamiento frenan la implantación de la macrogranja prevista en Bailén

La asociación civil 'Bailén No a la Macrogranja' ha conseguido su objetivo, al menos de momento, de frenar el proyecto de implantación de esta infraestructura de ganadería intensiva. Gracias a la presión social ejercida por esta organización, integrada por unos 200 vecinos de la zona, el Ayuntamiento de Bailén ha denegado, por unanimidad, la construcción de la macogranja porcina que estaba prevista. Con este paso, la vía administrativa queda detenida y la empresa promotora, Piensos Jiménez S.L., se queda con poco margen para llevar a cabo el proyecto.

Tres denuncias contra una macrogranja porcina en Bailén: la sociedad civil investiga para evitar su instalación

Más

La macrogranja de Bailén es un tema que lleva meses soliviantando a los locales y que les ha llevado a presionar en varios frentes para evitar que se construya. Esta infraestructura de ganadería intensiva tenía previsto dar cabida a unas 2.800 cerdas que al año darían lugar a unas 50.000 cabezas de ganado. Una explotación de animales de tamaño considerable que preocupa no solo por la contaminación que puede suponer en todos los niveles, sino porque ahonda en la escasez de agua que padece la zona al tener que hacer uso de la misma para la macrogranja. Actualmente ya hay una sobreexplotación de más de un 200% del acuífero.

Partiendo de esa última premisa, desde 'Bailén No a la Macrogranja' se han opuesto desde hace meses a que el proyecto salga adelante. Si bien está en trámite desde 2019, y el Ayuntamiento cuenta con él desde 2020, no fue hasta el pasado mes de junio cuando tuvieron conocimiento del mismo desde la plataforma. Supieron del plan de instalar esta explotación de forma casi casual cuando un ganadero extensivo lo descubrió y les informó. Momento en el que empezaron a analizar los detalles y a tratar de frenar la implantación.

De esa forma, han interpuesto tres denuncias, que siguen en curso, contra la empresa que promueve la macrogranja por diferentes motivos. El primero es que se han realizado sondeos irregulares en la parcela en la que se construiría. El segundo es que, como demostrarían dichos sondeos, se ha podido comprobar que se han hecho trabajos sobre el terreno que no están avalados por ninguna administración al no tener el visto bueno para el proyecto. El tercer y último motivo por el que la empresa ha sido denunciada es que hubo un presunto derribo ilegal de edificios situados en la citada parcela que, como en el resto de denuncias, no había permiso para que se llevase a cabo.

Alegaciones contra la macrogranja

Al margen de estas denuncias interpuestas ante la Guardia Civil, Ecologistas en Acción también ha trabajado sobre el proyecto para intentar frenarlo. Como la Junta de Andalucía está elaborando la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que necesitan estas infraestructuras para poder tener cobertura legal para instalarse, el colectivo conservacionista presentó alegaciones ante el Gobierno regional en las que se detallaban los problemas y controversias que generaría la macrogranja. La mayoría de ellos relacionados con el problema de la escasez de agua y el daño a la biodiversidad.

Ahora, con la denegación por parte del Ayuntamiento de Bailén del proyecto de implantación, la vía administrativa queda en punto muerto y le deja poco margen a la empresa promotora para seguir adelante. Según explica el alcalde, Luis Mariano (PP), por parte del Consistorio el asunto “ha acabado” y ahora están a expensas de “si la empresa lo judicializa o simplemente solicita un cambio en el proyecto aprovechando que los trámites se iniciaron con la ley anterior a la actual Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA)”. Cabe recordar que la LISTA es un plan para legalizar planes especiales de urbanismo que puedan acogerse al mismo. Cuestión a la que podría sumarse la empresa promotora de la macrogranja.

“En base a los pasos que den, habrá que hablar, pero de momento se ha denegado”, añade el regidor. Además, desde el Ayuntamiento de Bailén también se va a elaborar una ordenanza sobre purines y residuos así como una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el fin de dificultar aún más las posibilidades de que la macrogranja se construya. Por su parte, los vecinos de la plataforma 'Bailén No a la Macrogranja' se muestran “enormemente” felices por haber conseguido que esta industria de ganadería intensiva no vaya a levantarse en su localidad. Recuerdan que, “de manera incansable”, no han dejado de trabajar para lograr ese objetivo.