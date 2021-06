Juan Marín afirma que Andalucía recurrirá a la justicia si Sanidad quiere "imponer" sus restricciones "no consensuadas"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha señalado este lunes que el Gobierno andaluz "tendrá que acudir a los tribunales" si desde el Ejecutivo central se "quiere imponer" el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado la semana pasada sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la Covid-19, que incluye restricciones para el ocio nocturno y la hostelería y que fue aprobado con los votos en contra de los gobiernos autonómicos de la Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia.

Así lo ha avisado el vicepresidente de la Junta durante su participación en el foro 'Andalucía después del Covid', organizado por la Cadena Ser en la sede de la Fundación Tres Culturas, en Sevilla, donde Juan Marín ha apostillado que "de momento no tenemos esa imposición" por parte del Gobierno en relación a esas restricciones que desde el Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs) entienden que son "recomendaciones", según ha añadido. Algo con lo que el Gobierno central no está de acuerdo, y ya insistió el pasado viernes que son medidas "de obligado cumplimiento" consensuadas con 12 comunidades que aportaron sus posturas al documento, como ya ha explicado la ministra Darias. De hecho, Montero calificó la semana pasada el debate de "ficticio".

"No vamos a acatar"

Juan Marín ha querido dejar claro que desde la Junta de Andalucía "no vamos a acatar" ni están "dispuestos a asumir esas decisiones, porque no han sido consensuadas y es una imposición" que se realiza unas semanas después del levantamiento del estado de alarma decretado por el Gobierno ante la pandemia, además de que con ellas "están invadiendo nuestras competencias en base a la Constitución y al Estatuto de Autonomía".

Ha remarcado que desde la Junta habían pedido "por activa y por pasiva" que por parte del Gobierno se diseñara para el país "un plan de desescalada después del 9 de mayo", fecha prevista del fin del estado de alarma vigente hasta entonces, y ha lamentado que las comunidades autónomas se han encontrado "en una situación de abandono total" por parte del Ejecutivo central a la hora, por ejemplo, de decretar el cierre perimetral de un municipio por la alta incidencia del coronavirus en el mismo.

Ha criticado que, tras ello, "ahora quieren imponernos unas cuestiones que entendemos que son competencia de las comunidades autónomas", y ha apuntado que existen "muchas dudas jurídicas de que la publicación de esa orden" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "tenga que ser asumida por las comunidades autónomas".

"No hay ninguna garantía jurídica", ha aseverado Juan Marín antes de defender que la "autoridad sanitaria en Andalucía, la que decide restricciones, horarios, aforos, es nuestro consejero de Salud y su equipo".

El vicepresidente andaluz ha defendido que su postura es la del "sentido común", que "esto no va de confrontación política", y que en Andalucía "no tenemos la misma situación que puedan tener en Galicia, Barcelona o Madrid".

"No podemos aceptar esa imposición", ha insistido el vicepresidente, quien ha apostillado que desde la Junta sí se abren a "todo lo que provenga del diálogo, del consenso, que tenga una argumentación a la hora de poder desarrollarlo e implantarlo", pero que entienden que "esas imposiciones" del Ministerio de Sanidad "no solamente el sector de la hostelería, sino cualquier persona en su sano juicio puede entenderlas", y por parte del Gobierno andaluz "creo que no vamos a poder asumirlo".

Ha subrayado que desde que decayó el estado de alarma, "el toque de queda se acabó", y ha manifestado que si la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "o el Gobierno quieren volver a establecer el estado de alarma, que lo hagan, pero no pueden hacerlo de manera encubierta con una orden sin consensuar". "No pueden cambiar las reglas de juego en mitad del partido", ha enfatizado Juan Marín.