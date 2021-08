Marín abre la puerta a prorrogar el presupuesto de la Junta para 2022 con el argumento de que será un año electoral

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, considera que "no sería mala opción la prórroga de unos presupuestos cuando en 2022 va a haber elecciones", ante las preguntas de la influencia que tendrá en las cuentas de Andalucía de 2022 la merma de 2.300 millones por parte del Estado, que denuncia la Junta, y la incertidumbre asociada a los anuncios de Vox de retirar su apoyo parlamentario para que el presupuesto salga adelante.

Moreno agita la bandera del agravio y carga con dureza contra los "privilegios" que reciben Cataluña y País Vasco

Saber más

En una entrevista con Europa Press, Marín explica, cuando se le pregunta por la elaboración y aprobación del presupuesto de 2022, que "ahora tenemos un muy buen presupuesto, de más de 44.000 millones, que nos permite llevar a cabo una gestión atendiendo a todas las necesidades".

Tras glosar las virtudes de las cuentas que ejecuta en estos momentos la Junta, defiende el vicepresidente que ante un escenario de que "no haya voluntad de la oposición, de Vox, de PSOE o de Adelante Andalucía de negociar el presupuesto, nos veríamos obligados a una prórroga", una opción que valora ante el hecho de que las elecciones andaluzas podrían celebrarse, como apuntó el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, el 27 de noviembre de 2022.

Llegada de los fondos europeos

Cuestionado sobre si los fondos europeos puedan compensar la menor transferencia de recursos procedentes del Estado, como traslada el Gobierno andaluz, Marín argumenta que "los fondos europeos son finalistas", de manera que, explica, a modo de ejemplo, "vienen para hacer una depuradora y necesitamos un hospital y no lo podemos hacer", argumento al que añade que "los fondos europeos tienen tal nivel de exigencia y de aplicación que te obliga a adelantar los recursos para, una vez certificados, Europa te lo ingresa". "Vamos a tener un presupuesto de fondos europeos muy elevado, pero de autofinanciada muy corto", concluye el razonamiento del vicepresidente de la Junta.

En relación a la reunión de la Conferencia de Presidentes celebrada el 30 de julio, y el anuncio del Gobierno de que las comunidades autónomas podrán gestionar entre un 50 o un 55% de los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Marín replica que "realmente no es así" y pasa a explicar las cuentas.

"Se nos trasladó a las comunidades autónomas gestionar 22.000 millones, que no es el 50% de los 70.000 millones que se recibieron de Europa. El Gobierno se quedó con 12.000 millones que destinó a los Fondos React-Eu. Después trasladó a las comunidades autónomas 5.000. Son 17.000 menos. Después de 70.000 millones se quedan en 60.000. A mí no me salen las cuentas", esgrime el vicepresidente de la Junta y consejero.

"Estamos acostumbrados a cómo maneja la cifras la señora Montero, como me ha pasado a mi más de una vez. No va a ser real que vayamos a gestionar el 50%, el 55%", apunta Marín, quien argumenta que "vamos a ver que los proyectos que se aprueben sean considerados interterritoriales y veremos cómo va a beneficiar a unas comunidades sobre otras" y augura que "a Cataluña sí le van a salir las cuentas".

"La cogobernanza no ha existido"

Sobre el desenlace del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el 29 de julio, tras el cual la Junta ha denunciado una merma de 2.300 millones de euros en sus ingresos procedentes del Estado, el vicepresidente de la Junta asegura que "del Consejo de Política Fiscal nadie pudo salir contento" tras lamentar que "no se nos ha dado participación a las comunidades, la cogobernanza no ha existido" y añadir, en el caso concreto de Andalucía, que "ahora la señora Montero puede salir diciendo que Andalucía va a recibir más dinero que nunca", cuando, precisa, "vamos a dejar de recibir miles de millones de euros".

"No dice Montero que en 2022 no va a haber fondos extras Covid", apunta de entrada el vicepresidente de la Junta, quien recrimina a la ministra de Hacienda y Función Pública que "lo mete todo en el saco cuando dice que los 547 millones del IVA de la liquidación de 2017 se consideran entregas a cuenta", al tiempo que recuerda que "eso es una sentencia judicial que obliga a devolver el dinero a Andalucía".

"Nos van a faltar 2.300 millones de euros"

"Si hace las cuentas nos van a faltar 2.300 millones de euros", proclama Marín, quien seguidamente expresa que "ojalá la Covid acabara el 31 de diciembre", antes de detallar todas las inversiones extraordinarias que habrá que seguir afrontando en ámbitos como la sanidad y la educación.

"La señora Montero conoce todos estos datos. Sabemos que las consecuencias económicas van a durar varios años. Ni la Organización Mundial de la Salud ni el Banco Central Europeo dicen que la crisis se vaya a acabar el 31 de diciembre de 2021. Cómo no vamos a tener financiación extraordinaria en 2022. Para esta situación necesitamos extrafinanciación", argumenta el vicepresidente de la Junta y consejero.

Tras esgrimir que "Sánchez y Montero se reservan 50.000 millones extraordinarios para ellos", Marín evoca que el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, "me dijo que nos han vuelto a hacer la misma trampa", mientras que indica que todos los gestos del Gobierno se encaminan "a contentar a catalanes y vascos, extrafinanciación a estas dos comunidades para mantener el sillón de la Moncloa hasta finales de 2023".

Comisión bilateral

Cuestionado Marín sobre la celebración de una Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado, asegura que "de momento, no" hay fecha para ese encuentro, al tiempo que cree que "no arrancaremos septiembre con la Comisión Bilateral" y expresa que "ojalá el Gobierno se reuniera con todas las comunidades autónomas".

"El presidente del Gobierno debe escuchar a los presidentes de las comunidades autónomas, de Ceuta y Melilla, tratar a todos iguales", afirma Marín, quien reivindica que "hoy crecemos más que el resto de España, creamos más empresas, más autónomos que Cataluña, cumplimos con los objetivos de déficit, y tenemos equilibrio presupuestario en las cuentas públicas" para concluir que "en este país no se premia al que lo hace bien ni se le escucha". "Andalucia está maltratada", remacha en su argumentación.