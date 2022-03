Moreno pide en la Conferencia de Presidentes llevar “al mínimo fiscal posible” los impuestos a energía e hidrocarburos

"Unidad rotunda" y "máxima lealtad" al Gobierno de España en sus decisiones respecto a la guerra de Ucrania pero "muchos matices" a la hora de cómo acometer las consecuencias económicas y sociales del conflicto en nuestro país, principalmente derivadas de la "escalada de precios" en la energía y en los hidrocarburos. Son algunas de las conclusiones de la Conferencia de Presidentes celebrada este domingo en La Palma que ha trasladado a la prensa el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien ha hecho hincapié en que ha solicitado, así como otros dirigentes autonómicos, llevar "al mínimo fiscal posible" los impuestos en ese sentido. "Los impuestos se pueden llevar al mínimo posible, que es la medida adecuada", ha indicado el presidente andaluz, que ha señalado que "tenemos un serio problema" en lo social y en lo económico a raíz del alza en los precios en esas materias.

Para el presidente andaluz, "queremos entre todos sacar al país adelante después de una terrorífica pandemia", a la que ahora se suman las "secuelas económicas de la guerra". Moreno ha aludido a la "situación económica excepcional" en que se encuentra España con la "escalada de precios" en luz, gas y carburantes pero que no se puede achacar exclusivamente al conflicto militar sino que ya venía de atrás, al menos en lo que a la energía se refiere, según ha expuesto. Por eso ha explicado que ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se adopten medidas para "reducir los costes de una manera transitoria" con una "bajada del IVA de energía y carburantes", con un "IVA superreducido al 4%" en el primero de los casos para que no afecte principalmente a "la calidad de vida" de las "clases medias y trabajadoras" y del "sector productivo", así como una "bajada también en los impuestos indirectos".

Como ha informado este periódico este domingo, los presidentes conservadores están presionando para que se produzca una bajada del IVA de los carburantes dado que el precio se ha disparado en las últimas semanas, y de la electricidad, que actualmente está en el 10%, a pesar de que existen dudas de poder llevarlo a cabo al margen de la Unión Europea. Sánchez ha anunciado que habrá bajadas impositivas pero sin concretar, dejando en manos de las conferencias sectoriales en las que participan el Gobierno y las comunidades la profundización en medidas fiscales. Sería un "esfuerzo de manera compartida", ha comentado Moreno, quien ha resaltado que "quedan muchos matices por aclarar" en esas citadas reuniones sectoriales. Ha alabado la celebración de este tipo de Conferencia de Presidentes aunque le queda la "sensación" de que no se establecen conclusiones concretas respecto a algunas problemáticas. "Poco conclusas", las ha calificado.

En la línea fiscal, el presidente andaluz también ha pedido "suspender tasas, licencias y otros costes" para los sectores de agriclutura, pesca y transporte, al objeto de que el Ejectuvo, fundamentalmente, "utilice la capacidad fiscal para bajar la presión especialmente en la energía". Respecto al sector concreto de la agricultura ha resaltado que habría que hacer un "esfuerzo" porque en Andalucía se da una "tormenta perfecta" con la situación de sequía, apostando en ese sentido por una "bonificación del agua desalada" y una "doble tarifa elétrica para regadíos", así como "una batería de medidas fiscales".

A Moreno se le ha preguntado en la rueda de prensa en La Palma por una propuesta de Isabel Díaz Ayuso: la presidenta de la Comunidad de Madrid ha ido un paso más allá al proponer destinar el presupuesto del Ministerio de Igualdad la compensación de la subida de los precios. El presidente andaluz ha dicho respecto a eso que "ahora toca ser audaces en cómo usar los fondos públicos" aunque ha considerado que las políticas de igualdad "son también importantes", aludiendo a la protección de las víctimas de violencia de género, entre otras cuestiones que "hay que mantener", si bien habría que "darle una vuelta" a los programas para "dedicarlo ahora a lo esencial, que son las familias". Apuesta, sin poder entrar en detalle, por hacer "un esfuerzo de audacia".

“Vacío de información” con los refugiados

Al margen de las cuestiones domésticas, Moreno ha destacado la "solidaridad" del pueblo andaluz con los refugiados que "van llegando" desde Ucrania, pero ha solicitado "un plan de Estado" para coordinar con el resto de administraciones y también con particulares la acogida" de estas personas ya que, según opina, ha advertido un "vacío de información" por parte del Gobierno de España en ese sentido. Por ello ha lamentado que no sabe "quiénes ni cuántos están llegando", solicitando saber "cómo van a ser los cupos y cómo se gestionan y financian las plazas" para las personas refugiadas.

En ese linea ha pedido al Gobierno "asumir el liderazgo" en esa materia para que aporte "concreción de instrucciones y criterios jurídicos para la acogida de menores", por ejemplo, ya que hasta hora observa que están siendo llegadas "sin control ni registro ni conocimento de la idoneidad de las familias". Organizaciones como Save the Children o Unicef han advertido a Moreno de la presencia de "mafias", ha dicho Moreno, quien también ha solicitado al Ejecutivo "habilitar un fondo extraordinario de solidaridad" que permita hacer frente a un mayor uso de los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma (educación, salud..).

Moreno también ha señalado que se ha abordado en la Conferencia el desarrollo de los fondos Next Generation que, según han expresado igualmente otros presidentes, "también se tienen que reformular" para que "sean dique de contención en la escalada de precios". En ese sentido ha insistido en pedir "mayor transparencia" y una "cogobernanza real que no existe" entre Estado y comunidades autónomas, para que estas tengan "capacidad en su diseño y ejecución". Este punto ha sido unánime entre las regiones gobernadas por PP y PSOE, ha dicho Moreno. También ha habido unanimidad en solicitar a Sánchez un Fondo Covid para 2022 ya que "el 40% de los gastos extraordinarios se han consolidado, se han acumulado" y "las comunidades no podemos asumir" las derivadas de la pandemia.