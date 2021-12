'Power to the pueblos' pero "sin cobrar": indignación entre los agentes Guadalinfo ante su congreso digital

Los trabajadores de los 760 centros Guadalinfo de Andalucía están en pie de guerra por su situación laboral. Este lunes arranca el congreso anual de la Red Guadalinfo ('Mas cérca, más digitales'), organizado por la Junta y las ocho diputaciones provinciales a través del Consorcio Fernando de los Ríos y que reúne de forma presencial y online a "profesionales, empresas e instituciones implicadas en la transformación digital de Andalucía", según han anunciado. Desde la Asociación de Agentes de Innovación Local de Andalucía, a la que se han afiliado casi la mitad de estos empleados, consideran un "despropósito" e "ilógico" que se organice un encuentro con un importe de licitación de 110.000 euros, adjudicado hace un par de semanas, cuando existen "varios compañeros que llevan meses sin cobrar por los impagos" y "muchos ayuntamientos a los que se les debe, desde varias diputaciones, las cuantías correspondientes a los años 2020 y 2021", que se corresponden con el 33% de los salarios de los trabajadores. Asimismo, recalcan, esa "falta de pagos" está provocando que "muchos de esos ayuntamientos o asociaciones estén pensando si seguir con el proyecto Guadalinfo o no".

El proyecto Guadalinfo depende de una subvención anual que es gestionada por los ayuntamientos de cada municipio y por determinadas asociaciones en el caso de los centros de acceso público a Internet, denominados CAPI, que conforman el 10% de la red Guadalinfo y que están mayoritariamente afectados por esos "impagos". Le ocurre, por ejemplo, a María, del CAPI de Alcalá la Real (Jaén), que asegura que su situación es común a "todos los CAPI de Andalucía: "Nos deben el 10% de 2020 y el 60% de 2021. Las nóminas llevan sin pagarse desde agosto y no podemos pagar el alquiler, solamente pagamos luz, agua y los seguros sociales, que se paga con el dinero personal del presidente de la asociación. Dijimos de cerrar o de hacer huelga pero nos dijeron que se solucionaría pronto, que al mes siguiente. Primero dijeron que en septiembre, luego que en octubre y estamos a mitad de diciembre. Seguimos yendo a trabajar todos los días, limpiando nosotros y atendiendo como siempre, porque los objetivos nos los siguen pidiendo igual para cumplir con las estadísticas. Tenemos que tener la mejor disposición porque hay que atender a la gente. Hemos hablado con la Junta pero la respuesta siempre es la misma: que esa no es su competencia y que no puede hacer otra cosa".

Los agentes de innovación local vienen denunciando que la Junta está "vendiendo un servicio de digitalización de primera división pero con un personal en regional preferente", como ya informó este periódico. Después de que se aprobaran los estatutos de la Agencia Digital de Andalucía en marzo de este mismo año 2021, hace apenas unas semanas se inauguró en Pilas (Sevilla) el primer Punto Vuela Guadalinfo, una acción enmarcada en la estrategia 'Andalucía Vuela' y uno de cuyos lemas es 'Power to the pueblos'.

Ante la celebración el lunes y el martes del encuentro desde el Palacio de Exposiciones y Congresos de Córdoba, según traslada Juan Francisco Ruiz, agente de innovación en Víznar (Granada) y portavoz de la asociación, que nació precisamente en mayo para tratar de defender los derechos de los trabajadores, explica que ese gasto para organizar el encuentro anual es "un despropósito cuando hay muchos trabajadores de CAPI que son Guadalinfo a los que se les debe desde la Junta dinero del 2020 y del 2021, con el consiguiente retraso de nóminas desde hace meses y con lo que acarrea a cada una en sus familias". Los ayuntamientos en su inmensa mayoría suelen adelantar la nomina "a pesar de que las diputaciones les deben el 33% de nuestro salario del 2020 y 2021", detalla la asociación de agentes.

"El pueblo está con nosotros"

Muy activos en las redes sociales para reivindicar sus derechos, muchos critican que están "en fraude de ley" al encadenar contratos temporales durante años y que sus derechos laborales están siendo "pisoteados", como expone en Twitter esta agente, que se indigna "viendo cómo se despilfarra el dinero público". "El pueblo está con nosotros, con los agentes, con los que estuvimos prestos en ayudar mientras las administraciones cerraban presencialmente con la excusa de "todo se puede hacer por internet". Ahí estábamos nosotros, ayudando, acompañando y reinventándonos", apunta otro perfil en esa línea. "Este encuentro no es más que un acto de precampaña electoral. Modo online, para preservar la salud de los ponentes, pero centros Guadalinfo abiertos. La Junta saca pecho de modernización digital, pero sin los agentes de inovación local", denuncia otro.

Según el portavoz, "no es lógico anunciar 230 millones" para el despliegue de 'Andalucía Vuela', la estrategia digital de la que los Puntos Vuela Guadalinfo son solo una parte, "cuando se debe grandes cuantías en concepto de salarios a ayuntamientos y asociaciones de 2020 y 2021. "Es ilógico cuando desde la Junta se anuncia que la digitalización es el tercer motor de Andalucía y la realidad es que estamos últimos a nivel laboral y sin reconocernos como un servicio esencial", insisten desde la asociación, desde donde trasladan que "hay más prioridades antes de gastar esa millonada en material para unos centros que puede ser que en poco tiempo empiecen a desaparecer por los impagos de las administraciones a los ayuntamientos y asociaciones", como ya han advertido desde el CAPI de la Asociación de Vecinos Los Sauces, en Linares (Jaén).

Gobernantes como la alcaldesa de Villamanrique de la Condesa (Sevilla) han mostrado su apoyo público a sus revindicaciones laborales. Según explica el portavoz de los agentes, "los ayuntamientos conocen nuestra precaria situación pero muchos, al ser pequeños, no tienen suficiente liquidez para equipararnos a nivel laboral a un grupo C1 o incluirnos en una RPT. Al ser Guadalinfo aún un proyecto subvencionado despues de 18 años, no se atreven a mejorarnos viendo los impagos que trae la Junta y las diputaciones sobre nosotros".

Apoyo del consorcio

Fuentes del Consorcio Fernando de los Ríos, financiado por la Junta y las diputaciones, e integrado en la Agencia Digital de Andalucía, señalan al respecto de estas reivindicaciones que cada Agente de Innovación Local "es contratado y depende laboralmente de su ayuntamiento o de la asociación que gestione el CAPI beneficiario de la subvención Guadalinfo". El organismo que gestiona la red Guadalinfo apoya "por supuesto" que los agentes "tengan condiciones laborales adecuadas" pero "es cada ayuntamiento el que toma sus decisiones de salario con autonomía", añaden las fuentes.

El Consorcio explica, a través de la subvención para los centros Guadalinfo, la Junta y las diputaciones incentivan anualmente la contratación para la prestación de un servicio, incluyendo la subvención incentivos para el salario del agente (contratado o contratada por el ayuntamiento o la asociación gestora del CAPI) y mantenimiento y sostenibilidad del centro Guadalinfo. Además, apuntan las fuentes que Junta y diputaciones ofrecen a cada centro, a través del Consorcio, "una fórmula de funcionamiento, la coordinación entre centros, el equipamiento, la formación continua de los agentes, la conexión y plataformas tecnológicas de comunicación y trabajo, la actualización de dispositivos, la programación y catálogo de cursos y actividades para la ciudadanía, la captación de proyectos, la difusión de Guadalinfo y todo el soporte técnico y humano al agente y al centro para el funcionamiento de la red", según enumeran.

Respecto al coste del Encuentro Anual Guadalinfo, estas fuentes señalan que está incluido en el presupuesto anual del Consorcio Fernando de los Ríos y que se viene realizando desde 2008 a final de año para toda la red de agentes Guadalinfo. No se realizó en 2019, porque en ese momento el consorcio estaba pendiente de adscripción tras las elecciones autonómicas, ni en 2020 por la pandemia, puntualizan. Se trata de una cita anual para que los agentes actualicen información y formación y puedan hacer networking con agentes de otros centros, conozcan nuevas tecnologías, refuercen su capacitación, etc". "En los pliegos de la contratación pública de esta edición 2021 vienen detallados todos los servicios que implica el encuentro, y el presupuesto es muy inferior al de anteriores ediciones. La idea hasta hace apenas unos días era hacerlo presencial pero, ante las últimas noticias COVID, por prudencia se ha decidido hacerlo híbrido: un aforo reducido de ponentes, formadores, organización y premiados (en el encuentro se entregarán premios para visibilizar iniciativas y personas especialmente inspiradoras para la digitalización de los pueblos) manteniendo la calidad de las ponencias, y organizando una emisión realizada y de calidad por streaming para que llegue a cada centro".

La Junta prevé invertir invertir en la modernización de los espacios, equipamiento y servicios de los futuros Puntos Vuela Guadalinfo en torno a 50 millones para dotar y equipar casi 800 centros en cinco años, mejorando la conectividad, modernizando los equipos y dispositivos, añadiendo servicios, etc., según concluyen las fuentes del Consorcio Fernando de los Ríos.