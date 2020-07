Protestas en Lepe tras los incendios de los asentamientos: "No nos dan soluciones"

"Habéis llamado a mano de obra y han venido personas". Es uno de los mensajes que se han podido leer hoy en las pancartas de las personas de origen africano que se ha realizado este viernes frente al Ayuntamiento de Lepe. Convocados por la coordinadora 'Solución Asentamientos', han denunciado "el "abandono" al que se ha sometido a más de cien personas en el último incendio que se produjo este pasado lunes en el asentamiento del 'Hotel Portugal'". La situación ha cobrado más actualidad si cabe esta jornada, con un nuevo incendio, que ha arrasado 70 chabolas a unos cuatro kilómetros del incendio del lunes.

Desde la coordinadora, formada por organizaciones diversas, se sostiene que se trata de una situación "insostenible, la de decenas de personas que lo han perdido todo, incluyendo su propia documentación, en el incendio producido en sus chabolas".

Sin respuesta

Desde la coordinadora no se entiende cómo ninguno de los distintos organismos con competencias no "haya decidido actuar en solucionar la terrible situación en la que se encuentran estos trabajadores y trabajadoras".

La voz de los afectados la pone Seydou Diop, colaborador de la ONG Anusci, que ha ayudado en primera persona a los afectados por el fuego del lunes. "Protestamos porque ni siquiera se sientan con nosotros a buscar soluciones", lamenta, recordando que los afectados deambulan por el pueblo buscando ayuda o levantan de nuevo sus chabolas, cuando "los polideportivos o los colegios están cerrados; es muy fuerte, y lo que estamos viviendo es una desgracia humanitaria".

En la misma ONG, Ana Mateos no aclara si los incendios han podido ser intencionados, pero teniendo en cuenta el material de cartón y plásticos, "es normal que arda". Sin embargo, pone el acento en que "no se ha aplicado ninguna medida, ni ahora por la pandemia ni antes. Lo único que han hecho es repartir agua con un camión cisterna,porque el Ayuntamiento no tenía medios y lo hemos hecho de forma voluntaria".

"Faltan recursos de urgencia"

La queja global la resume la delegación de Huelva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), que lamenta "la falta de recursos de urgencia" frente los tres incendios registrados en asentamientos agrícolas de la provincia esta semana. Ha reclamado de manera reiterada una reunión con la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, y con la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, "para reivindicar soluciones y plantear propuestas".

Desde la organización han asegurado que "la precariedad y la vulnerabilidad" en la que viven las personas de los asentamientos chabolistas de los municipios agrícolas onubenses son "una grave y conocida realidad largamente denunciada, incluso por el relator de Naciones Unidas, en Lepe, en su visita a principios de este año".

La asociación ha criticado asimismo el "importante déficit habitacional" en los pueblos freseros para acoger a temporeros y temporeras en régimen de alquiler y ha recordado que a mediados de abril, la Junta de Andalucía aprobó el Decreto-Ley 9/2020, del 15 de abril, "por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (Covid-19)".

En este sentido, ha señalado que este presupuesto, "que aún se desconoce cómo se usará", es "una oportunidad de crear vivienda que podría ser transcendental, en cuanto a la mejora de las condiciones de vida indignas de estas personas que con su trabajo enriquecen a no pocas empresas en el sector y a la provincia en general", ha concluido la organización.