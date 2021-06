Susana Díaz no interpelará a Moreno en el Parlamento y encara su rol de diputada rasa

Susana Díaz no interpelará al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en la próxima sesión de control al Gobierno. "Está más claro que el agua", aseveran fuentes próximas al nuevo líder del PSOE-A, Juan Espadas. Después del "subidón" del pasado domingo llega la hora de poner en marcha la "nueva etapa en el PSOE andaluz". Y entre las prioridades está la reestructuración del grupo parlamentario. Estas mismas fuentes no avanzan los cambios, pero aseguran que van a hacer las cosas "bien" y "no se le va a pegar una patada a la lata".

Espadas, en control de los tiempos, apuesta por una recomposición "integradora" de los 33 diputados. Busca salvar la dicotomía entre "espadistas" y "susanistas". "La gente está dispuesta a colaborar y a hacer equipo", coinciden los parlamentarios socialistas consultados. "Espadas es ahora el candidato por lo que los cambios son lógicos", expresa un diputado afín a Díaz. "Los 33 que somos, somos los que estamos", apunta otra diputada, que ya preveía esta rotación de puestos. En las filas del PSOE-A cunde el "entendimiento" para no desviarse del objetivo de "recuperar el Gobierno de Andalucía". "Hay muy buenos parlamentarios y vamos a hacer un equipo con los mejores", rematan.

Pese a no querer forzar los plazos, en el equipo del alcalde de Sevilla se trabaja para colocar a sus personas afines en puestos de relevancia dentro del grupo socialista de cara a la sesión plenaria de la próxima semana. La pregunta es qué escaño ocupará Susana Díaz.

"Por ella"

Díaz es la jefa de la oposición. Preside un grupo donde sus colaboradores más cercanos ocupan los cargos más significativos. Entre ellos, el portavoz parlamentario, José Fiscal o los portavoces adjuntos, Rodrigo Sánchez de Haro y Manuel Jiménez Barrios.

En estos días de resaca tras el proceso de primarias, se le quiere dar tiempo a Susana Díaz para que decida si mantiene su marcha en diferido o, como esperan en el entorno de Espadas y desde Ferraz, deja definitivamente la secretaría general. Pero este "luto" tiene fecha de caducidad: el próximo 23 de junio, día previsto para la próxima sesión plenaria.

La imagen de Díaz interpelando al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, no es el mejor arranque para "la candidatura de la ilusión". Además, pondría a Díaz a merced del PP. "Es obvio que no va a hacer la pregunta, pero no por nosotros sino por ella. No es necesario que sufra ninguna humillación", argumentan desde la orilla de Espadas.

Las sesiones de control al Gobierno andaluz se prevén más cómodas para Moreno que ha visto cómo los cabeza de lista a los que se enfrentó en las pasadas elecciones autonómicas han perdido protagonismo político. Francisco Serrano (Vox) dejó su acta de diputado mientras que Teresa Rodríguez no puede realizar preguntas orales al presidente desde su nueva posición parlamentaria de no adscrita. Ahora cae Díaz que no ha desvelado si seguirá en su escaño en el Parlamento andaluz. ¿Aguantará relegada a un escaño de diputada rasa? Muchos de sus críticos la han animado también a dejar su puesto de diputada para "facilitar la integración". "Si ella está de cuerpo presente, la gente no puede ser ella misma".

Baile de nombres

Juan Espadas, que ha estado estos días en París siguiendo con su agenda institucional, tiene previsto sentarse con Díaz para comunicarle los cambios y que ella "sea la primera en enterarse". La mejor colocada para preguntar al presidente de la Junta en el pleno es la diputada jiennense Ángeles Férriz. La que fuera alcaldesa de su pueblo natal, La Carolina, cuenta con el respaldo del PSOE de Jaén. Allí Espadas arrasó con el 65% de los votos. Díaz la "castigó" a la comisión de Presidencia para colocarla como portavoz de Asuntos Europeos -su actual posición-, una comisión que no es legislativa. Férriz ha aguantado dos años sin un consejero con el que debatir y ahora prepara su oportunidad en la primera fila de la bancada socialista.

La diputada onubense María Márquez tendrá también un lugar más visible en la cámara andaluza. La portavoz de la campaña de primarias de Espadas y actual portavoz socialista en la comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio suena para relevar a su paisano José Fiscal en la portavocía del grupo parlamentario.

"Todo el mundo está pendiente de las caras y nadie se pregunta por la estrategia", dicen desde el entorno de Espadas. El regidor hispalense ya criticó durante la campaña la oposición que estaba realizando el PSOE-A. Estas mismas fuentes apuntan a que después de que los socialistas perdieran el poder de la Junta en los últimos comicios autonómicos la labor de oposición se ha centrado en "olvidar la derrota" en favor de la "construcción de una nueva victoria".