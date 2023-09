“Ni buenos ni malos, son todos víctimas: la historia de la Guerra Civil es la que es y no la que cuenta el PSOE”

Juan José Alonso (Escalante, 1972) ha sido alcalde de su pueblo antes dar el salto a la política autonómica. Ahora es coordinador del Partido Popular en Cantabria y portavoz del Grupo Parlamentario en el que fuera antiguo Hospital de San Rafael en la nueva etapa en la que su formación ha asumido el Gobierno de Cantabria con María José Sáenz de Buruaga al frente tras el éxito que cosecharon en las elecciones del 28M.

Afable y comunicativo, carece de la agresividad de otros compañeros en su mismo cargo, pero eso no hace que su discurso se aparte del carril oficial. Ha llegado al puesto de portavoz dejando la Vicepresidencia Primera de la Cámara, ante la repentina candidatura de su antecesor, Íñigo Fernández, que se ha convertido en senador autonómico. Pudiera haber compatibilizado ambos cargos, pero prefiere centrarse. Ahora como portavoz se las tendrá que ver con la oposición y convertirse en el escudo del Gobierno en el Parlamento, sin olvidar tejer los acuerdos necesarios para que el Ejecutivo de Buruaga saque sus leyes adelante ante la minoría que tiene en el hemiciclo.

Ahora que el Parlamento de Cantabria es de los pocos que en España no publica el patrimonio de sus parlamentarios, me preguntaba si tiene inconveniente en decirme el suyo...

Yo tengo lo que he ganado en mi vida. No he heredado, gracias a Dios porque mis padres viven, y por lo tanto lo que he ganado es lo razonable de una persona con esta edad con su casa y su familia.

Casa, vehículos, lo habitual...

Afortunadamente. ¡Lo estoy pagando!

¿Qué opinión le merece que Cantabria sea una excepción en Transparencia?

Creo que no aporta nada a lo que pretende la Ley de Transparencia. Si lo que se pretende es justificar los incrementos de patrimonio, no lo hace. Creo que es insano, no lo que gana un cargo público, porque eso ha de ser público, sino si lo que tiene se lo ha ganado, lo ha ahorrado o se lo ha gastado... Creo que no aporta nada a la finalidad de la transparencia. Lo que yo haya podido heredar o lo que haya podido invertir en mi vida no aporta nada a la actividad política. Solo sirve para el comentario de la tarde y el chismorreo.

Pero de momento hay 15 parlamentos, más el Congreso y el Senado, que sí lo publican...

¡Es su legislación!

¿Cómo ha visto el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo?

Lo veo como un ejercicio de responsabilidad del Partido Popular y del presidente Feijóo. Es el más adecuado para dirigir España. La oposición ha impedido que Feijóo, siendo ganador de las elecciones, no pueda presidir el Gobierno y su capacidad de llevar el país en estos momentos tan complicados. La oposición ha impedido que quien ha ganado las elecciones pueda gobernar.

¿Le preocupa que un potencial Gobierno socialista en Madrid rompa los vínculos con Cantabria?

Me preocupa Pedro Sánchez cuatro años al frente del Gobierno de España. A mí no me preocupa discrepar, no me importa discutir, me preocupa más Pedro Sánchez. Lo hemos visto estos cuatro años, con supuestamente un Gobierno de su mismo color [por el bipartito PRC-PSOE en Cantabria durante la pasada legislatura].

El expresidente Miguel Ángel Revilla (PRC) manifestó en reiteradas ocasiones su satisfacción por las inversiones del Estado, por recibir un trato que calificó de “histórico” para la comunidad autónoma. ¿Qué opina al respecto?

Lo podría explicar el señor Revilla. Es sorprendente. Pero, bueno, son socios, han sido socios y parece que les cuesta romper esa unión. El compromiso real de Pedro Sánchez con Cantabria ha sido hueco. Los ciudadanos así lo han entendido dando la mayoría al Partido Popular, doblando a los dos candidatos.

¿Sigue el Partido Popular sin tener un socio de referencia? Se lo comento porque a medida que pasan las semanas hay alguna novedad como acuerdos con Vox para derogar alguna ley como la de memoria histórica o coincidencias en el argumentario....

No tenemos socio de referencia y a las pruebas me remito...

Pero hay indicios, ¿no le parece?

La investidura es el indicio más importante y Vox votó en contra y el PRC se abstuvo. El PP gobierna gracias a la abstención del PRC, con el voto en contra de Vox y del PSOE. Por lo tanto, socio de referencia será aquel que al final de legislatura apoye las políticas del Partido Popular que van en beneficio de todos los cántabros.

¿No se puede saber antes?

Sí, pero no a los 15 días de iniciar la actividad parlamentaria.

¿Qué me dice de cierta sintonía en algunos temas entre PP y Vox, mientras que el regionalismo considera que se ha incumplido el acuerdo de investidura al no mantenerse la promesa de respetar todos los grandes proyectos de la anterior legislatura?

Negociaremos con todos. La composición de la Mesa del Parlamento, la composición de las comisiones... Creemos en la pluralidad y queremos trabajar con la oposición para sacar adelante el programa del Partido Popular. Y en algunos momentos coincidiremos con el PRC, otros con Vox y otros con todos. Mi cometido es que los consensos sean lo mayores posibles. Es mi cometido.

Me parece llamativo que una de las primeras decisiones del Gobierno sea apoyar la derogación de la Ley de Memoria Histórica.

No la toma el Gobierno, la toma el Parlamento.

Pero detrás de uno y otro hay partidos, el suyo, concretamente.

No entiendo que haya generado sorpresa.

¿No tenían nada más urgente?

Vox lo propuso. La urgencia la determinó Vox y no entiendo que sorprenda la postura del Partido Popular. La pasada legislatura el PP rechazó esta Ley porque la consideraba sectaria y partidista, cuando diferenciaba a víctimas de un bando y otro, cuando el PP siempre ha defendido una ley de unidad. En la pasada legislatura hubo más de 160 enmiendas del Partido Popular y fueron rechazadas todas. Luego, la Ley no nació del consenso. El PP dijo que la iba a derogar y la derogará.

Dice la consejera responsable que pese a derogarse la Ley, se van a mantener las exhumaciones. ¿Es así?

Respecto a esta Ley se va a conservar el derecho a las exhumaciones, el derecho de las familiares a recuperar los restos e identificarlos. El PP lo va a garantizar. Y algo más importante aún: la custodia pública de los documentos de todos los bandos que intervinieron en la Guerra Civil. La historia no la dicta ninguna ley ni ningún partido político. La historia la juzgarán los ciudadanos y los historiadores con el paso del tiempo. Han pasado 90 años y hay quien parece que quiere reescribirla. La historia es la que es: ni buenos ni malos, son todos víctimas: la historia de la Guerra Civil es la que es y no la que cuenta el PSOE o Pablo Zuloaga.

¿Qué merito tiene anunciar la conservación de la documentación? ¿No es al fin y al cabo patrimonio y debe ser conservado?

Debería serlo porque no se puede destruir.

¿Jurídicamente se va a arbitrar alguna norma o dependerá de la legislación nacional?

Vamos a ver qué se puede hacer y para ello vamos a instar al Gobierno. Consideramos que el derecho de cualquier ciudadano a encontrar los restos de sus familiares y darles el destino que consideren oportuno es fundamental, siempre contando con la voluntad de las familias.

La consejera de Cultura, Eva Guillermina Fernández, ha sugerido que no a todos los familiares puede interesarles recuperar a sus víctimas y ha citado expresamente a los de Paracuellos del Jarama. ¿Comparte esta opinión?

Es una opinión personal.

El exvicepresidente socialista, Pablo Zuloaga, insiste mucho en que la Ley abarcaba a todo tipo de víctimas.

Eso dice él. Nosotros creemos que no.

La reforma fiscal anunciada por la presidenta Sáenz de Buruaga, ¿no tiene truco? ¿No esconde realmente una progresividad a la inversa, es decir, que quien más tiene más se beneficia y quien menos tiene menos se beneficia, por no hablar de la eliminación de topes a las rentas más altas a la hora de beneficiarse de ayudas y deducciones?

Yo soy economista de formación y creo en la progresividad de los impuestos y en el Estado del Bienestar. A partir de ahí tenemos que hacer un sistema fiscal justo y equitativo, que no sea confiscatorio. Debe haber una fiscalidad competitiva, que sirva de polo de atracción a los inversores y que genere los recursos suficientes. Con esta reforma vamos a ser capaces de inyectar a la economía 90 millones de euros anuales, que van a suponer mayor actividad económica, mayor consumo, mayor PIB y por lo tanto mayor recaudación posible.

A eso lo llama la oposición cuadrar el círculo.

Eso es posible y se ha hecho con anterioridad. Se ha hecho, por ejemplo, en las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía, que después de 40 años de políticas fiscales confiscatorias están siendo las autonomías con más crecimiento.

Tal vez porque practiquen cierto 'dumping fiscal' y más allá de la actividad propia descapitalicen patrimonios e inversiones de otras autonomías cuyas élites y clases medias buscan pagar menos impuestos... ¿No le preocupa?

El Estado del Bienestar se mantiene solo con una economía fuerte. Y el sistema fiscal está llamado a fortalecer la economía y sustentar los servicios sociales. Lo demás es ideología y palabras huecas.

Habla como si la ideología fuera algo pecaminoso.

Es libre. La una, la otra y la de todos. [Ríe].

Si todos hiciesen como en Madrid y Andalucía, que deflactaron el IRPF, ¿no habría una escalada de rebajas y por lo tanto una amenaza para lo público en todo el país?

Lo que no podemos hacer es ahuyentar a los inversores. Debemos atraerlos y con la política de PRC-PSOE se ahuyentaba a los inversores y se reducía la inversión. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un efecto llamada a la inversión y está reforma es atrevida, valiente y llamada a fortalecer los servicios públicos de todos los ciudadanos.

Espero que sea así, porque el consejero de Obras Públicas ya echa de menos los millones de euros de ayudas a la rehabilitación, por no hablar de 30 millones que pudieran haber acabado en Camargo para un Centro de Refugiados que se ha rechazado de plano. ¿Las cuentas públicas de Cantabria permiten esta reforma fiscal en este momento?

El problema en Vivienda lo ha generado la Dirección General socialista durante la pasada legislatura y para solucionarlo está trabajando el actual Gobierno. Es un problema que se ha encontrado el consejero, Roberto Media, y que intentará resolver. No es un problema que haya generado el Partido Popular, sino que va a resolverlo el Partido Popular, que para eso hemos ganado las elecciones.

¿Se ajustarán gastos?

Hay gastos innecesarios en algunas partidas.