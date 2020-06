Las recomendaciones de La Vorágine: lecturas que nos recuerdan que todas las vidas están ahí

Tal vez porque estamos hartas de gestos y a falta de acciones. Tal vez porque sentimos que algunos debates son provocados por lo que combatimos día a día. Tal vez porque la identidad y las formas diversas de querer en libertad no deberían ser un problema. Tal vez por todo ello esta semana escogemos lecturas que con delicada sutileza o a veces a gritos nos recuerdan que todas las vidas están ahí, que escriben versos, superan un cáncer o hacen Historia a nuestro lado.

ÉRASE DOS VECES…LA RATITA PRESUMIDA

Cuatro Tuercas Editorial – De Belén Gaudes y Pablo Macías – Ilustrado por Nacho de Marcos

“Presupones que todas las chicas, por el hecho de ser chicas, queremos ser mamás. Seguramente pienses que a todas las chicas también nos gustaría ser princesas, que no sabemos jugar al fútbol, que somos delicadas como una flor y que necesitamos que nos protejan. Pues te equivocas. Yo no sé si quiero ser mamá, ya lo decidiré, y si no quisiera no sería menos que otras ratitas (…)”.

Esta colección nació para removernos los cimientos. Cuentos clásicos que intentan descartar algunos de los argumentos que perpetúan el amor romántico, las relaciones desiguales, la belleza como un valor... Y les dan completamente la vuelta. En este caso nuestra Ratita tiene las cosas muy claras. No desea cumplir “a rajatabla” con lo que el mundo espera de ella y no duda por un segundo en defender su postura.

OBRAS INCOMPLETAS

Editorial Cátedra – De Gloria Fuertes

“Desde siempre

Desde siempre los enamorados se cogen las manos.

Desde siempre las frutas se cogen del árbol.

Desde siempre los niños se cogen del pecho.

Desde siempre los guardias se cogen del preso.

Y la yedra al piano

y la tapia al ciempiés.

Desde siempre mi alma cabalgando al revés.”

Gloria Fuertes llegó a la poesía para romper moldes. En forma, en temas, en públicos potenciales. Siempre fue difícil de catalogar y esta complicación de algunos de sus libros muestra que lograba moverse entre lo personal y lo popular con soltura, pasando por alegría y la amargura pero nunca dejando de lado a las personas que la acompañan al otro lado de las letras.

QUILTRAS

Editorial Tránsito – De Arelis Uribe

“Las chicas de Quiltras tendrán que soportar que las encajonen en periferias, resentimiento social y rollos generacionales, referentes pop femeninos noventeros e imaginismo urbano marginal mediante. Pero su rebelión real habrá sido poner en marcha esta lengua de bestia, esa cadencia rota e irrecuperable del argot cotidiano del barrio empobrecido, que nombra y renombra, desde una falsa nostalgia, para dejar bien nítida la brecha de nuestros desencuentros. Son el tipo de cosas que solo se aprenden en los bordes: saber cortar con filo las palabras cuando se ponen inútiles”. (Del prólogo de Gabriela Wiener).

Este es un libro de relatos de las que, en Chile han alzado la voz en la calle en ocasiones, pero no en páginas escritas. Por fin son protagonistas las pobres, las jóvenes, las marginadas y nos cuentan sus primeras relaciones en la adolescencia, nos muestras a sus complicadas familias y sus barrios de miseria. Quiltras, perras callejeras que desde sus voces de ficción han hecho escribir palabras “bien chilenas” a Arelis Uribe para sumergirnos de cabeza en sus vidas.

ALICIA EN UN MUNDO REAL

Norma Editorial – De Isabel Franc y Susanna Martín

“La Alicia que os presentamos no vive en el país de las maravillas. Ha pasado por una experiencia que, lamentablemente, es real y común para muchas mujeres: un cáncer de mama. Sin embargo, gracias a su espíritu luchador, alocado y positivo ha sabido darle la vuelta a la situación.

Ni el periplo de la enfermedad ni los tratamientos agresivos ni la extirpación de un pecho le han robado el sentido del humor. La protagonista nos cuenta su aventura partiendo de un lema muy claro: La vida después del cáncer ya nunca es igual… pero viene a ser lo mismo.”

“Alicia en un mundo real” tiene más de 10 años pero no ha perdido ni una gota de actualidad. Ahora se reedita esta novela gráfica en el que el cáncer de pecho de la protagonista sirve para hablar de un millón de cuestiones que rodean a esta enfermedad; tratamientos, cánones estéticos, la manera en la que afecta a las relaciones familiares y/o afectivas. Isabel Franc narra con humor (como sólo ella sabe y lleva haciendo desde hace años) y Susanna Martín pone la ilustración con esos personajes tan reconocibles en nuestras vidas.

HOMINTERN

Editorial Dos Bigotes – De Gregory Woods

“Al amar como lo hacían, recordaban al mundo que valía la pena arriesgarse por amar. Al vivir como habían escogido, iniciaban un proceso de liberación por arte de magia. Su mera presencia exigía una reevaluación de los roles de género prefijados y actitudes más matizadas hacia todo comportamiento sexual. Podían aportar una estética completamente nueva que afectara a las convenciones sociales suprafamiliares. Lo extraño de sus actividades artísticas resultaba a menudo enervante para los que buscaban, tanto en el método como en el contenido de las artes, una proyección de la norma.”

En el ámbito de la cultura también se silenciaron biografías. Esta investigación trata de mostrar como la cultura LGBTI ha modelado también la sociedad occidental en el siglo XX y como este movimiento logró demostrar el sinsentido de su discriminación al probar que las fronteras inventadas también podían diluir leyes y prácticas represivas hacia las personas homosexuales.