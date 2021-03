Cantabria redujo la brecha económica con el resto de España en el año de la pandemia

La renta de los cántabros experimentó el mayor desplome en 20 años durante el mandato del dirigente 'popular' Ignacio Diego. La evolución del PIB per cápita ha evolucionado desde el inicio del siglo al socaire de las crisis económicas, pero no todos los gobiernos que ha tenido la Comunidad la han capeado con igual fortuna. De este modo, si al Partido Popular le corresponde ofrecer las peores cifras, cuando estuvo al frente del Ejecutivo en los peores años de la crisis económica, socialistas y regionalistas, que ya suman su cuarto gobierno bipartito en dos etapas, han tenido los mejores resultados a lo largo de este tiempo. Si los datos definitivos confirman las previsiones, 2020 se cerrará con una de las mayores convergencias del PIB per cápita en relación al resto de España.

En 2011, la evolución de la crisis económica en Cantabria se solapó con el cambio de color político del Gobierno autonómico, de tal modo que el período de mandato del Partido Popular, con la mayoría absoluta que obtuvo Ignacio Diego, coincidió con el peor período de crisis, lo que se dejó notar en los índices de riqueza por habitante, tanto en valores absolutos como en valores relativos comparados estos con la media nacional.

El período del PP al frente del Gobierno de Cantabria se saldó con un retroceso significativo de la renta de los cántabros cerrándose en 2015 con un descenso de 2,40 puntos con respecto a la evolución del resto del país. Antes y después, es decir, entre 2003 y 2011, durante el primer Gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla en coalición con el PSOE, y entre 2016 y 2020, segundo Ejecutivo bipartito, el saldo ha sido positivo. El primer período de ocho años se saldó con un incremento del 0,23%, con respecto a la media nacional que siempre ha estado por encima de la autonómica. El segundo período, si se confirman los resultados de 2020, se saldará con un incremento de 4,38 puntos entre otras causas porque la media nacional ha evolucionado peor por culpa de la crisis sanitaria de la COVID-19.

En todo caso, la lectura admite matices. Por ejemplo, el PIB autonómico experimentó un descenso si se compara el último Gobierno liderado por José Joaquín Martínez Sieso (PP) con el inicio de la etapa PRC-PSOE en 2003, sin que mediara crisis ninguna. El primer Gobierno de socialistas y regionalistas entró en juego en 2003 con un descenso de casi un punto con respecto a la evolución del país, por más que hubo un incremento de renta en valores cuantitativos de 700 euros, pasándose de los 17.076 euros de renta individual en 2002, último año de la presidencia de Martínez Sieso, a los 17.780 del primer año del Gobierno Revilla. ¿Por qué se dio esta diferencia entre la renta en términos absolutos y la comparación con la media nacional? Porque la evolución de la media nacional fue superior que la mejoría constatada en Cantabria, pasándose así en 2002 de los 94,37% de media a los 93,51% del primer año PSOE-PRC. La renta subió, en definitiva, pero menos de lo que subió en el resto de España.

Otro matiz importante es la evolución dentro de cada período. Las subidas periódicas se truncaron antes de la entrada en juego del Gobierno de Ignacio Diego en 2012 y pese a la caída durante su Ejecutivo, anualmente se fue recuperando. El saldo, sin embargo, fue negativo. Todo ello fue mediatizado por una crisis económica que empezó en 2008 y que aún en 2016 sacudía fuerte las economías de todo el planeta.

Durante el primer período de PSOE-PRC en el Gobierno (dos legislaturas) la subida de renta fue continua, por encima de la media nacional, hasta que precisamente en 2010 la tendencia empezó a frenar e invertirse. En 2011, el PIB per cápita cayó tanto en valores absolutos (21.338 euros por habitante) como relativos (93,75%). Esa repercusión negativa de la crisis no supo controlarla el Partido Popular hasta 2014, en que empezó una tímida recuperación, pero no sería hasta que volviera PSOE y PRC al poder que se restituyeron valores equivalentes a los primeros años de la crisis, concretamente los de 2009, cuando esta aún no había arreciado.

Si el Gobierno de Ignacio Diego dejaba la Presidencia con una renta de 21.122 euros per cápita y un 90,97% con respecto a la renta media nacional, el nivel más bajo desde el año 2000, en 2017 ya se había superado la renta de 2009, con 21.905 euros per cápita de 2016 respecto a los 21.795 euros de 2009. Porcentualmente la evolución de Cantabria no quedó reflejada con tanta contundencia, ya que la media nacional fue evolucionando de forma notablemente superior a la cántabra. Así se explica que en 2016 la Comunidad solo tuviera el 91,35% de renta con respecto a la media nacional, bastante por debajo del 94,51% que tenía en 2009, pese a que en valores absolutos ya se habían igualado.

El segundo período del Gobierno PRC-PSOE no ha estado exento de crisis. Durante el primer mandato de Miguel Ángel Revilla aún coleaba la crisis económica de 2008 y el año pasado, ya en el segundo mandato, entró en liza la crisis sanitaria por coronavirus, que tiene el efecto colateral de una crisis económica, cuyo primer reflejo ha sido un desplome del PIB per cápita.

Aunque las cifras del año de la pandemia, 2020, aún no están cerradas oficialmente, puede decirse que los cántabros fueron ese año 1.707 euros más pobres que en 2019. La caída de la renta pasará así, de confirmarse, de los 24.383 euros de 2019 a los 22.676 euros con que se espera cerrar el ejercicio 2020. Sin embargo, porcentualmente, el nivel de PIB experimentará una sensible mejoría, por el hecho de que el desplome en el resto de España ha sido mucho mayor y Cantabria ha sabido capear mejor, dentro de los malos resultados, la crisis por COVID. En 2020 Cantabria estará, por paradójico que parezca, al 95,34% de la renta media nacional, un registro que no se conocía desde el año 2000.

Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cantabria cerró 2020 con una de las menores caídas de PIB del conjunto nacional. La pérdida del 6,7% del PIB supone uno de los menores descensos de todas las comunidades, solo por detrás de los que ha registrado Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia.