Fresneda: “Hoy, los agricultores, si no estuviéramos con las mascarillas, estaríamos movilizándonos”

José María Fresneda, secretario regional de ASAJA, ha recordado hoy durante la celebración de la Asamblea anual de la organización agraria de Toledo, que los agricultores no han renunciado a sus reivindicaciones. “Hoy si no estuviéramos con las mascarillas estaríamos movilizándonos”, ha señalado.

Fresneda ha hecho referencia a los bajos precios que se están pagando por los productores agrarios. “Las manifestaciones no hubiera acabado jamás porque a los precios que se están pagando los productos no se pueden soportar, las medidas conservaciones que están aplicando los gobierno no se pueden salvar y las amenazas de la UE son insufribles”, ha señalado y ha adelantado que “saldremos de esta y nos iremos en las carreteras de nuevo porque la situación del sector así lo requiere”, ha terminado.

En este sentido, la presidenta de ASAJA Toledo, Blanca Corroto, ha abundado en las dificultades que están atravesando los agricultores y ganaderos y ha hecho balance también de un año en el que los agricultores y ganaderos “paralizamos las movilizaciones debido a la pandemia que nos sorprendió pero estamos atravesando momentos malísimos, con precios por los suelos en todos los sectores, vino, aceite, cereales”.

Por ello Corroto ha demandado más apoyo y ha recordado que, hasta ahora, salvo las ayudas destinadas al ovino y caprino por la crisis del COVID-19, que han sido sufragadas con fondos nacionales y regionales, el resto de actuaciones que se han aprobado o están sobre la mesa se financian con fondos ya presupuestados. Así sucede con las medidas que se han puesto en marcha para el sector vitiviníco, es decir, la destilación, el almacenamiento y la cosecha en verde, y que se van a llevar a cabo con fondos Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola Español. Además, ha señalado que la propuesta de inmovilizar parte del aceite, “si al final se lleva a cabo, este dinero va a salir del propio sector no es un dinero ni que va a llegar de Bruselas, ni del Ministerio o el Gobierno regional, lo va a tener que poner el propio sector”, ha señalado.

Fondos FEDER

Entre las demandas,que la responsable de ASAJA Toledo ha realizado al consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, que ha sido el encargado de clausurar el acto, ha destacado que Castilla-La Mancha habilite la posibilidad de destine el 2% de los fondos del Programa de Desarrollo Rural no gastados a ayudas directas a los agricultores y ganaderos, muy afectados por la crisis del coronavirus, tal y como permite el Consejo de la Unión Europea, petición que ha secundado, José María Fresneda, y a la que el consejero de Agricultura ha respondido con el compromiso de estudiarlo y analizarlo “con cuidado ya que - ha afirmado- ahora mismo tenemos todo el PDR comprometido”.

Corroto también ha pedido un mayor apoyo a los cultivos de secano y ha recordado que la organización agraria que preside lleva años demandando una ayuda para el olivar tradicional, un cultivo menos productivo que las plantaciones intensivas, pero que fija población, da trabajo y es clave para evitar la desertización, además de cumplir una importante labor medioambiental y paisajística.

Por su parte el consejero ha destacado la importancia del sector agroalimentario de la región y ha destacado que los productos de Castilla-La Mancha “han llegado a más lugares de los que llegaban antes de la pandemia, hemo logrado conquistar mercados que espero seamos capaces de consolidar a partir de ahora”.

Martínez Arroyo también he reiterado el compromiso del Gobierno regional para defender un presupuesto suficiente en la PAC para los agricultores y ganaderos y así se lo ha trasladado al Gobierno de España que “nos ha trasladado su compromiso de que esto va a ser así, que se va a defender este presupuesto, y queremos que, una vez que lo tengamos, lo usemos bien, de manera eficiente, que nos dirijamos a aquellos que más necesitan el apoyo, los agricultores y ganaderos que viven en el territorio, que son imprescindibles en nuestros pueblos y tienen que ser el objetivo preferente del Gobierno”, ha señalado.

La Asamblea anual ha tenido que adaptarse a las circunstancia y se ha celebrado por videoconferencia y con una asistencia presencial reducida que no ha superado el 50 por ciento del aforo del Palacio de Benacazón