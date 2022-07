Los riesgos laborales por estrés térmico: “Hay que aplicar el sentido común sin la tiranía de los convenios colectivos”

La empresa Valoriza, adjudicataria de la limpieza viaria de la ciudad de Guadalajara, acaba de acordar con los representantes de sus 115 trabajadores implantar desde este jueves cambios organizativos y medidas preventivas de los riesgos laborales por estrés térmico.

Ambas partes se han comprometido a elaborar “un amplio y detallado protocolo de actuación ante olas de calor”, en el que ya están trabajando y que se incorporará al convenio colectivo, pero dadas las altas temperaturas que viene sufriendo la ciudad, han decidido adoptar ya varias medidas “de urgencia”.

No realizarán tareas de desbroce y no se utilizarán barredoras sin aire acondicionado. Si la alerta es naranja, no se utilizará ningún vehículo sin aire acondicionado. Además, ante cualquiera de ambos niveles de alerta, se adelantará una hora el inicio y el final de la jornada del turno de mañana, cuando la mayoría de los operarios trabajan individualmente con sus propios carritos provistos de sus utensilios para el barrido y limpieza de las calles.

En el turno de tarde, dedicado por entero al barrido mixto por parejas, con barredora y sopladora, el operario que realiza las tareas de soplado hará paradas de 10 minutos a la sombra cada hora y media.

A estas medidas se añaden diversas recomendaciones e instrucciones como hidratarse con frecuencia con agua, aunque no se tenga sed; evitar las bebidas azucaradas o con cafeína y no tomar alcohol; comer fresco y sano y evitar las ingestas copiosas, priorizar los lugares frescos y sombreados; evitar los trabajos pesados en las horas de más calor y ajustar los recorridos de barrido manual para evitar las zonas de sol en las horas con más intensidad; utilizar gorras para evitar la exposición directa al sol de la cabeza, utilizar cremas de protección solar que facilitará la empresa y avisar de inmediato al responsable en caso de advertir algún síntoma compatible con golpe de calor.

Estas medidas se activarán cada vez que la AEMET establezca para Guadalajara alertas amarillas o naranjas, según ha informado el sindicato CCOO. La medida llega días después de la muerte de un trabajador del servicio de limpieza en Madrid por un golpe de calor

Los ayuntamientos de Toledo y Ciudad Real aseguran que ya tomaron medidas

Otro ayuntamiento, el de Ciudad Real, ha querido dejar claro también hoy de que “a raíz de la polémica suscitada” tras este fallecimiento allí ya existen protocolos de actuación establecidos para los trabajadores del servicio de limpieza viaria ante las altas temperaturas propias del período estival: posibilidad de cambio de horario y empezar a las 5 de la mañana, reducción de jornada laboral de media hora en verano. Hay hasta “órdenes específicas dentro del servicio por las que en las horas de más calor, o durante olas de calor, se evita trabajar a pie en zonas soleadas durante el mediodía, promoviéndose en ese tiempo las zonas de trabajo en sombra o bien que tanto operarios, ayudantes u oficiales vayan en vehículos”, puntualizaba la concejala de Sostenibilidad, Mariana Boadella.

En Toledo, el propio Ayuntamiento se puso en contacto “hace dos semanas” con la empresa Valoriza. también adjudicataria del servicio de limpieza viaria- para que esta tomara medidas con las que paliar los efectos de la ola de calor entre los trabajadores, según explican fuentes del Consistorio a Toledodiario.es. Entre las medidas adoptadas está el establecimiento de un protocolo de seguridad para prevenir los efectos del calor en la salud. El Comité de Salud Laboral ya ha remitido el protocolo a todos los centros de trabajo de la empresa en la ciudad.

En el texto se incluyen recomendaciones como evitar realizar las tareas en los horarios de más carga solar, entre las 14 y las 17.30 horas, evitar tareas pesadas o en solitario, evitar la exposición solar directa sobre la cabeza, “auto regular” las pausas en el trabajo y contar con lugares de descanso a la sombra, entre otras.

En el caso de encontrarse mal se les indica que deben cesar la actividad y descansar en un lugar fresco y comunicarlo a los encargados. Además el protocolo informa sobre los primeros auxilios en caso de golpe de calor y se indica cómo actuar en casos de urgencia. A partir del próximo lunes Valoriza Toledo aplicará un cambio de horario: el turno de mañana será de 6 a 13 horas, en lugar de 7 a 14, y el de tarde de 15 a 22 horas. Durante este último se ofrecerán bombonas isotermas para el agua a cada trabajador. Además la empresa pondrá gorras a disposición de todo su personal.

Francisco Rueda, concejal de Empleo, también ha explicado que se ha dado “una instrucción general” a todas las unidades de personal del Ayuntamiento, incidiendo especialmente en aquellas que trabajan en la calle como jardinería o albañilería: uso de gorras y crema solar y la priorización de los trabajos a la sombra, entre otras, además de implementar ajustes horarios adelantando en una hora la entrada del personal. “Se aplica todos los veranos” comenta el concejal, pero la instrucción ha vuelto a difundirse “para subrayar la necesidad de aplicarla ante esta ola de calor”.

La Ley nacional es “muy clara” pero no se aplica más allá de convenios concretos

Se ha reabierto el debate sobre el estrés térmico que afecta a los y las trabajadoras tanto en verano como en invierno. CCOO ya lanzó una campaña en redes sociales el pasado mes de junio, durante la primera ola de calor. Se pidió a las empresas recoger esta cuestión en los planes de prevención. Esta semana el sindicato denunció que la Ilunion, adscrita a la Fundación ONCE mantenía a 100 personas con discapacidad trabajando a 37 grados en Guadalajara. Al final la empresa tomó medidas tras una visita de la Inspección de Trabajo, según informó el sindicato.

Raquel Payo, secretaria de Política Institucional y Salud Laboral de CCOO Castilla-La Mancha señala en declaraciones a elDiarioclm.es que “es una demanda histórica que los convenios colectivos recojan cómo abordar la exposición a temperaturas extremas en el puesto de trabajo” y cree que el caso de Valoriza no debería ser casi una excepción. “Hay pocos ejemplos como este en Castilla-La Mancha”, lamenta.

Apunta también que la Ley nacional de Prevención de Riesgos Laborales “ya es suficientemente clara y concreta como para que las empresas garanticen la seguridad y la salud atendiendo al principio de precaución” y que lo hagan más allá de que en los convenios colectivos se incluyan cláusulas relacionadas con la reducción de jornada, cambios en la organización o en el reparto de trabajo. “Es muy bueno que existan convenios pero hay que aplicar el sentido común. La tiranía no puede operar en este punto. Hay trabajos que pueden adaptarse” y eso, dice, pasa por la evaluación de riesgos específica para los distintos puestos de trabajo.

“En Castilla-La Mancha hace mucho calor y ante los picos que ya sabemos que habrá entre el 15 de junio y el 15 de septiembre deberían estar implantadas las medidas organizativas que impidan que la salud se vea afectada y que se pueda llegar al golpe de calor y a la muerte”. Y además pone de manifiesto el deber legal de “coordinar” las medidas entre la empresa principal y las subcontratadas.

También critica que muchos de los casos de afección a la salud no serán reconocidos como accidentes de trabajo. “Caerán en el saco de lo general y no como exposición laboral a temperaturas extremas. Es importante que se esclarezca. Ni siquiera podemos ofrecer datos. No hay estadísticas salvo en casos de libro como el del trabajador que ha fallecido en Madrid”.

El papel de las administraciones públicas en los servicios externalizados

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Ministerio de Trabajo que actúe “con inmediatez” y extreme los servicios de inspección laboral para evitar que se produzcan incidentes contra la salud de los trabajadores y trabajadoras, así como fallecimientos, por episodios de calor extremo.

“Exigimos a los comités de seguridad y salud de las administraciones y empresas que revisen la organización del trabajo y las medidas de protección frente al estrés térmico”, señala este sindicato. “Rechazamos que ayuntamientos o comunidades autónomas se desentiendan de los trabajos que tienen externalizados. Es lamentable la discusión política que trata de echar balones fuera y eludir responsabilidades sobre quién es el culpable de estos casos que afectan a la salud de los trabajadores”, señala CSIF.

Raquel Payo coincide en esta apreciación introduciendo un matiz. En los pliegos de condiciones de las administraciones públicas para la encomienda de gestión de servicios públicos “las concesionarias deben estar obligadas a garantizar la seguridad laboral también en este aspecto. No podemos ir solo a criterios economicistas y que la empresa que gane el concurso sea la más barata. Si se ahorra un duro la Administración estupendo, pero sin esa precariedad detrás de la que están muchos accidentes de trabajo”.

Desde CCOO también reclaman “formación”. Raquel Payo cree que “los trabajadores deben conocer los riesgos a los que se exponen en puestos a la intemperie y saber cuáles son los síntomas. Y la empresa está obligada a informar”.