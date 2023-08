Cerca de 90.000 personas rugen en la “ciudad del reggae” durante las primeras tres jornadas del Rototom Sunsplash

Cerca de 90.000 personas han “rugido” en la “ciudad del reggae” durante las primeras tres jornadas del Rototom Sunsplash, cifra que para la organización demuestra “las ganas de encuentro del público” de este festival internacional.

Así, desde su inicio el pasado 16 de agosto y hasta este sábado, por el recinto de conciertos de Benicàssim (Castellón) han pasado cerca de 90.000 personas de más de 70 nacionalidades, con España, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, Portugal y Estados Unidos como principales países de procedencia.

De ellas, más de 13.000 son menores de 13 años, lo que “vuelve a afianzar el perfil familiar” de la macrocita musical. También su lado “más inclusivo” gracias a los 9.000 mayores de 65 años y más de 4.000 personas con diversidad funcional junto a sus acompañantes se han unido a la experiencia Rototom, según ha detallado la organización en un comunicado.

El festival, además, acumula seguidores “desde cualquier rincón del planeta” gracias al 'streaming'. De hecho, entre los directos más seguidos, el concierto de Burning Spear el pasado viernes, que ha alcanzado “cifras increíbles” coincidiendo con la salida de su nuevo álbum, 'No destroyer', que se encuentra entre los más vendidos estos días en Estados Unidos.

La cita musical encara este domingo su quinto día de celebración, en medio de un recinto “repleto de vida y de propuestas de ocio para cualquier edad”, con las que “recargar energía” antes de dar paso a los conciertos.

“Reflexión social”

Rototom también reserva parte de su agenda a la “reflexión social”. Este domingo lo hará con la sesión 'En los márgenes', sobre el drama de los desahucios, que acogerá la proyección de la película del mismo nombre (17.00 horas) a la que seguirá un debate con el director del film y actor Juan Diego Botto; su coguionista, la periodista Olga Rodríguez; y el abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Javier Rubio.

Con toda esta “vorágine” diurna del festival “que no duerme”, el Rototom Sunsplash enlazará en pleno atardecer con su perfil “estrictamente musical”. En el Main Stage, un nuevo desfile de la globalidad del reggae.

A las 20.00 horas será el momento para “uno de los shows más esperados” por los amantes de los sonidos fundacionales jamaicanos, el protagonizado por Linval Thompson y Willie Williams. Figuras “capitales” de la historia del reggae, estarán acompañados en el escenario por el español Roberto Sánchez y su Lone Ark Band, la “excelencia absoluta” del sonido de raíces europeo. Tras el concierto, junto a Linval Thompson y Willi Williams, Roberto Sánchez se subirá al escenario de la Dub Academy con una selección de sus producciones.

En un “giro de estilo” irrumpirá también sobre el Main Stage del festival (22.00 horas) el jovencísimo rapero argentino Trueno, curtido estudiando y emulando a leyendas del hip hop estadounidense como Tupac Shakur, Dr. Dre y Snoop Dogg.

Trueno es “hijo del arte”, puesto que su padre es el rapero uruguayo MC Peligro, famoso en Sudamérica por sus numerosas victorias en 'batallas'. Tras ganar numerosos trofeos en 'freestyle', Trueno se ha convertido en “una de las nuevas fuerzas del hip hop latinoamericano”.

La noche se rendirá también ante el cantante jamaicano Johnny Osbourne. De voz “conmovedora”, sus mayores triunfos llegaron a través de las producciones de Studio One y más tarde de King Jammys, de quien es su artista favorito. A sus 75 años, acaba de publicar 'Right Right Time', uno de sus mejores álbumes. Su set contará como invitado con Lone Ranger, un dj decisivo en la transición del sonido de los 70 al de los 80 y compañero de Johnny Osbourne tanto en Techniques como en Studio One.

Steel Pulse

La “guinda” sobre este escenario la ponen los ingleses Steel Pulse, “una de las bandas de reggae más aclamadas del panorama mundial”. Empezaron en los años 70 en su casa de Birmingham con un sonido duro y militante, hijo de las tensiones raciales que afectaban a los inmigrantes caribeños en Inglaterra, y mostraron una adhesión a la ortodoxia rasta desde el principio.

En los años 80 fueron uno de los primeros grupos europeos en actuar en Jamaica y su fama se extendió por todo el mundo gracias a grandes discos de alcance internacional pero siempre ligados a un gran compromiso político y espiritual.

“Potencia sonora” exhibirá también el Lion Stage, donde se estrena la presencia de bandas valencianas con Maluks (22.45 horas), una formación “joven” nacida en 2019 en el barrio de Benimaclet de València, que transita por variedad de estilos, del dancehall al reggae, la cumbia o el drum and bass, para hilar sus letras de temática social narradas desde una perspectiva feminista.

La puesta en escena del Lion Stage suma también a Chicha Dub, con Lucky Salvadori & Chalart58 ft Mauritoslap, y a la alemana Sista Argie con su reggae enormemente pegadizo, y tendrá en Pongo su colofón.

Con la artista de origen angoleño-portugués, África “vuelve a ser protagonista”. Pongo acerca un estilo mezcla de pop y kuduro, un género de baile desarrollado en Angola a partir de la unión de la percusión africana, el zouk y la soca caribeña. Su trabajo más maduro es su último lanzamiento 'Sakidila', de 2022.