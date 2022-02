Ontinyent calcula un ahorro de 100.000 euros de la factura eléctrica con las nuevas placas solares de la CIM Sant Rafel

El Ayuntamiento de Ontinyent ha instalado 80 paneles fotovoltaicos en el techo del Centro Integral de Mayores (CIM) del barrio de San Rafel, que permitirá hacer este espacio autosuficiente en en cuanto a consumo energético. En concreto, según el informe técnico previo a la instalación de esta equipación, esta apuesta municipal por el autoconsumo energético permitirá en el Ayuntamiento acumular un ahorro equivalente además de 100.000 euros durante la vida útil de la instalación, que podría ser superior si aumenta el precio de la energía en este periodo.

La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, explicaba que esta actuación “es muy rentable por varios motivos: Económicamente vayamos a ahorrarse mucho dinero en costes de energía, puesto que además del ahorro que suponen estas equipaciones se suma que el precio de adjudicación ha estado muy ajustado, y que hemos conseguido una subvención autonómica para instalarlas. Por otro lado, medioambientalmente conseguiremos una notable reducción de las emisiones de CO₂ por el origen fotovoltaico de la energía”, señalaba.

En concreto, la actuación ha tenido un presupuesto de adjudicación de 26.500 euros IVA incluido a la empresa local INEL, para la dotación de 80 paneles de 370W para autoconsumo de una instalación de 25 kilovatios de potencia. De esta cantidad, el 50% ha sido financiado con una subvención del Instituto Valenciano de la Competitividad (IVACE). Los informes técnicos estiman que el coste de la instalación (sin contar la subvención) se habrá compensado en alrededor de 5 años. Desde entonces se producirá un ahorro limpio que, al precio actual de la energía, servirá para acumular un ahorro superior a los 100.000 euros durante los 25 años de vida útil de los paneles.

La instalación además está dispuesta para el sistema de aprovechamiento de excedentes con compensación, de forma que la energía sobrante que se pugueren generar en las horas de mayor radiación solar se compensarán en los costes que se produzcan en otras franjas horarias. Al ser una instalación con excedentes toda la energía se aprovechará, de forma que si no la consume el CIM, esta pasa a aprovecharse en la red por los consumidores próximos, a pesar de que esto no generaría ningún ingreso adicional. En cuanto a la reducción de emisiones contaminantes, el ahorro que se prevé es de como mínimo el 66% de las emisiones de CO₂ que se producirían de no contar con sistemas de generación de energía “verde”, puesto que esa cantidad de energía será obtenida por el centro con origen limpiamente fotovoltaico.

Esta actuación será la primera fotovoltaica municipal de aprovechamiento por el sistema de autoconsumo, y se añade a a otras equipaciones con que ya contaba el Ayuntamiento a 6 colegios públicos y el polideportivo municipal, con una potencia total de 242’2 kW. En este caso la energía no autoalcanza estas instalaciones sino que se vende la energía de manera independiente al pago de la factura, resultando también con este sistema un balance favorable: descontando el coste de la inversión en las centrales y del leasing mensual que todavía resto en algunas instalaciones, el beneficio neto acumulado desde 2012 llega a los 300.000 euros.

Sayo Gandia recordaba que la apuesta por el autoconsumo energético a esta instalación municipal “mujer continuidad a una apuesta que venimos haciendo también extensiva a la ciudadanía, con bonificaciones en el Impuesto de Corderos Inmuebles (IBI) a las empresas, asociaciones y particulares que optan por estos sistemas de abastecimiento energético, o con el asesoramiento gratuito que presta la Oficina Municipal de Economía Verde”. La concejala animaba a la ciudadanía a aprovechar con este servicio (que presta atención al Mercado Municipal previa cita al teléfono 697.85.44.65), “puesto que la apuesta por la sostenibilidad puede ser también ventajosa para la economía, y todas y todos lo podemos aprovechar”, destacaba.