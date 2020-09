Xàtiva aprueba por unanimidad la incorporación del Ayuntamiento como integrante de la fundación 'Raimon y Annalisa'

El Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado por unanimidad la propuesta de incorporación a la fundación 'Raimon y Annalisa', como integrante de pleno derecho junto en la Generalitat Valenciana y la Diputación de València.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, agradeció a todos los grupos políticos su voto favorable a la propuesta “de uno de los hijos ilustres de Xàtiva, que lega todo su patrimonio en su ciudad para crear un centro cultural donde se evidencie la trayectoria de vida de Raimon y donde se exponen sus colecciones y todo su trabajo”. Para Cerdà, se trata de “un proyecto ilusionante para la ciudad que va a revitalizar uno de los elementos patrimoniales más importantes del municipio como es Santa Clara”.

Por su parte, el regidor de Xàtiva Unida Alfred Boluda indicó que todavía no se ha hecho público ningún estudio de viabilidad económica “a pesar de que al protocolo firmado el Ayuntamiento asumía la licitación del proyecto y las obras de rehabilitación. Sobre todo por saber si estas fuertes inversiones que se prevén no irán en detrimento otras inversiones que requieren algunas instalaciones municipales”. Cerdà respondió que “una cuestión es la constitución de la fundación, y la otra es la rehabilitación del edificio de Santa Clara para convertirlo en el CRAC (Centro Raimon de Actividades Culturales)”, y que “hasta que no se finalizan las obras no se acordará la cesión a la Fundación”.

Eduardo Llopis (PP) corroboró el voto a favor pero aseguró que todo y el interés y la importancia de la propuesta, “nos genera dudas e incertidumbres, arran el borrador de estatutos que se acompaña”, mientras que María Beltrán (Ciudadanos), expuso que “pensamos en el bien de Xàtiva y el que compuerta llevar el legat de un artista nacional e internacional que ha querido volver a sus orígenes. Es una oportunidad única para rehabilitar Santa Clara en su totalidad y no habrá ningún lugar mejor donde pueda estar el patrimonio musical de Raimon”.