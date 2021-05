Intur afronta la temporada turística estival ultimando la apertura de Villa Katalina, su nuevo hotel en Donostia-San Sebastián

Hoteles Intur, la cadena hotelera perteneciente a Grupo Gimeno, continúa inmersa en el proceso de reapertura de sus establecimientos de toda España, de cara a la llegada del verano y en respuesta a las esperanzadoras previsiones de mejora de la ocupación turística.

Y es que, tal como ha declarado Iker Llano, director general de Intur, “se espera que la ocupación en la temporada estival alcance al menos el 50 % de la registrada el pasado 2019”. Una previsión que, según ha proseguido, “ha alentado nuestra decisión de retomar la actividad habitual en nuestros nueve hoteles, tanto los urbanos como los vacacionales, de manera que antes del mes de junio ya estén todos ellos abiertos: Casa de Indias by Intur y los apartamentos turísticos Core Suites by Intur de Sevilla; el Hotel Intur Orange y el Hotel Intur Bonaire de Benicàssim; Villa Victoria by Intur en San Sebastián; el Hotel Intur Castellón; el Intur Palacio San Martín de Madrid; y el Hotel Intur Alcázar de San Juan de Ciudad Real”.

Y para hacerlo con todas las garantías de seguridad y salud, la compañía continúa trabajando en Feeling Safe, el completo plan de reapertura que diseñó el pasado año y que está integrado por exhaustivas medidas y protocolos de actuación ante los escenarios que presenta el Covid-19. Este abarca desde cursos de formación en prevención para el equipo hasta labores especiales de limpieza y desinfección o la adaptación de los servicios de restaurante y cafetería a la situación actual, que supone la total confianza y seguridad para sus huéspedes.

Nuevo hotel en Donostia-San Sebastián: Villa Katalina by Intur

La cadena afronta, además, la reactivación con un ambicioso proyecto de ampliación de su cartera de establecimientos hoteleros: la inauguración en las próximas semanas de un nuevo hotel en una de las principales plazas turísticas de nuestro país. Se trata de Villa Katalina by Intur, un hotel boutique ubicado en un emblemático edificio del casco histórico de Donostia-San Sebastián, que forma parte del conjunto de residencias levantadas entre 1895 y 1905 en el entorno de la Catedral del Buen Pastor, lo que dota al inmueble de una singularidad y un encanto únicos.