Helena Cortesina, pionera del cine español, homenajeada cien años después

En 1923 se estrenaba 'Flor de España o la vida de un torero', la primera película española dirigida y producida por una mujer. Fue Helena Cortesina, nombre artístico de Elena Cortés Altabas, actriz y bailarina primero, directora y productora después, quien puso todo su empeño y constituyó una mercantil para elaborar su único film. El rodaje tuvo varios problemas, entre ellos la cogida de uno de los actores por los novillos empleados en el film, y se cree que la productora tuvo que vender los equipos por dificultades económicas.

De su largometraje solo quedan algunos fotogramas, pequeños fragmentos de película que han servido para que no caiga en el olvido. Cien años después, la Mostra de Valencia homenajea a la pionera en su 38º edición, coincidiendo con el centenario de la proyección.

El festival de cine publica en colaboración con el Institut Valencià de Cultura el libro 'Cortesina, reivindicando su papel de pionera', el primer estudio monográfico dedicado a la cineasta, obra de la investigadora Irene de Lucas. Licenciada en Comunicación Audiovisual y doctora por la Universitat de València, autora de la tesis 'La pionera oculta: Alice Guy en el origen del cine' (2011), también se encarga de una exposición sobre la cineasta valenciana.

El estudio aborda sus inicios como bailarina, cuando fue retratada por Joaquín Sorolla, pintura que le valió el sobre nombre de 'La venus valenciana'. Repasa sus orígenes hasta su trabajo en el teatro y el cine, así como su exilio en Argentina después de la Guerra Civil y su relación de amistad con Federico García Lorca y otros autores de la Generación del 27.

“Cortesina es una persona especialmente moderna para la época. Por ejemplo, nunca es casó a pesar de tener hijos, además de ser una artista completa: bailarina primero, después actriz de cine, directora y productora”, asegura Irene de Lucas, la autora del libro. “Por si no fuera suficiente, crea dos empresas teatrales. Lo que más me sorprende es esta audacia y su capacidad de reinventarse en un contexto muy complicado. Durante la Guerra Civil muere una de los suyas hijas, marcha al exilio embarazada y consigue, a pesar de todo, que su carrera no dejo de crecer”, señala la investigadora.

De Lucas destaca la multitud de facetas profesionales de Cortesina, algo insólito en las primeras décadas del cine. “Las actrices productoras no dirigían, pero ella se atreve a hacerlo y además protagoniza el film. En nuestra investigación hemos descubierto que la película estuvo en cartel a lo largo de seis años y que consiguió su objetivo: Cortesina entró en el circuito teatral como actriz gracias al reconocimiento que le dio esta cinta”, recalca. La obra se presentará en La Mostra de Cine de Valencia, que se celebra en la ciudad del 19 al 28 de octubre.