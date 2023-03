La huelga de médicos en la Comunitat Valenciana pincha al estar apoyada por un único sindicato

Normalidad generalizada en el conjunto del sistema público de salud de la Comunitat Valenciana en el primer día de la huelga convocada por el sindicato médico CESM CV, único con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad que ha optado por esta vía, a diferencia de el resto de organizaciones, en concreto, SATSE, CCOO, UGT, CSIF e Intersindical.

De esta forma, la huelga ha tenido más incidencia en atención primaria y en pediatría, colectivos que ya anunciaron su apoyo a las protestas. Con todo, la afección ha sido aleatoria en función del centro de salud, tal y como ha comprobado in situ elDiario.es por ejemplo en el centro de salud de Russafa, donde la mayoría de pacientes consultados no tenían constancia de la huelga al no haberles supuesto variación alguna en sus citas o consultas.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública informaron este lunes de que la jornada transcurrió con normalidad y que, según los datos recopilados de los distintos departamentos de salud por parte de la dirección general de Recursos Humanos, el seguimiento de la huelga fue del 7,4% de los médicos.

La directora general de Recursos Humanos, Carmen López Delgado, comentó que siguen apostando, “como desde el primer día”, por la “negociación y el diálogo” para “avanzar de forma conjunta en medidas dirigidas a mejorar el sistema sanitario público y las condiciones de trabajo de todos los profesionales”.

Por ello, añadió López Delgado, la conselleria ha citado para este miércoles a todos los sindicatos de la mesa sectorial “para cerrar acuerdos concretos que permitan seguir reforzando la sanidad pública”.

Por el contrario, el CESM destacó el “enorme seguimiento e impacto, del 70%” y aclaró que una jornada de huelga aislada “no se hace con el objeto de bloquear la sanidad”, aunque afirmó que se dio una “aplicación abusiva de los servicios mínimos a los que recurre sistemáticamente la Administración, que ya de por si son suficientes para minimizar su impacto”.

Reivindicaciones del CESM

Decenas de médicos se concentraron este lunes ante la Conselleria de Sanidad, haciendo sonar pitos y tras varias pancartas, para exigir, en la primera de las tres jornadas de huelga convocada por el sindicato CESM CV, una atención médica de calidad y al considerar que “sobran razones” para realizar esta protesta ante el “trato” que reciben por parte de la Administración. Durante la protesta, el secretario general del sindicato, Víctor Pedrera, afirmó que el seguimiento de la huelga “ha sido desigual, como era de esperar” pero ha sido más fuerte en Atención Primaria, donde ha sido secundada por “más del 70%”.

Pedrera denunció que desde algunas gerencias se ha hecho un llamamiento a los trabajadores para que a las 8 de la mañana estuvieran en sus puestos de trabajo “bajo amenazas”, algo que, dijo, consideran que “se ha hecho con el objetivo de desincentivar la huelga”.

“Pero el seguimiento ha sido acorde a lo que pensábamos y a las necesidades de cambio que precisa la sanidad pública valenciana, en concreto en el trato que estamos recibiendo los médicos”, dijo.

“Siempre hemos estado abiertos al diálogo, seguimos abiertos y lo que se ha reclamado por parte del sindicato han sido fundamentalmente mejoras de carácter asistencial, en las condiciones laborales, muy por encima de las medidas retributivas, cosa que la Conselleria no ha contemplado en ninguno de los casos”, criticó.

Pedrera dijo que las protestas previstas para el 3 de abril y el 8 de mayo “se mantienen” siempre que la conselleria no les llame. “Si nos llama, volveremos a sentarnos; nosotros tenemos claro cuáles son las líneas rojas a mejorar”, afirmó.

Estas “líneas rojas” son mejorar la capacidad que tienen los médicos de Atención Primaria para ver a sus pacientes, topando las consultas y garantizando cómo se va a atender ese exceso de consultas; topando el número de guardias y consiguiendo que se garantice el transporte sanitario; y que los médicos del SAMU tengan retribuciones en dietas como los demás.