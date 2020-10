José Pla Barber será el futuro presidente de consenso de Caixa Ontinyent

José Pla Barber, catedrático de Organización de Empresas de la Universitat de València, será el próximo presidente de Caixa Ontinyent, un cargo al que accederá por consenso de partidos y sindicatos, y que relevará al hasta ahora presidente Antonio Carbonell, en el puesto desde 2011.

La elección de Pla Barber será posible dada la renovación de 4 de los 9 miembros del consejo de administración de Caixa Ontinyent, con lo que la balanza de equilibrio de poderes volverá a decantarse del lado progresista después de 20 años de tinte conservador.

La renovación de 4 de los miembros se hará a través de una única lista pactada fundamentalmente por PSPV, Compromís y sindicatos. Fuentes socialistas que han participado en la negociación afirman que ha sido un acuerdo "histórico" porque "se aglutinan diferentes sensibilidades en una única lista, tanto progresistas como conservadoras". Tras la aprobación de la lista y del visto bueno del Banco de España está previsto que el nombramiento de Pla Barber se produzca hacia el mes de abril, acortando aproximadamente en dos años el mandato de Antonio Carbonell, que debía acabar en 2023.

José Pla Barber, es militante del PSPV y ha integrado en varias ocasiones la lista municipal del partido cuando Jorge Rodríguez era el candidato socialista a la alcaldía de Ontinyent. Miembro del consejo de la caja de ahorros desde hace 20 años ha sido el 'eterno' candidato progresista a dirigir la entidad financiera.

La presidencia de Pla Barber en Caixa Ontinyent ha tenido un capítulo previo cuando se pactó, ya con el PSPV y Compromís en la Generalitat, pero con Jorge Rodríguez en el Ayuntamiento de Ontinyent como socialista, que el economista tomara el relevo de Carbonell a medio mandato, que sería en este 2020. En un principio este relevo no se produjo tras la investigación del caso Alqueria que investiga a Rodríguez. En ese contexto el relevo se paralizó y se aceptó tácitamente la continuidad de Antonio Carbonell al frente de Caixa Ontinyent.

Desde el partido de Jorge Rodríguez, la Vall ens Uneix, pese a que no ha participado en las negociaciones, la candidatura de José Pla Barber se ha visto con buenos ojos y se felicitan de que se haya consensuado sin enfrentamientos.

Pla Barber, profesor de la Universitat de València, es doctor en Ciencias Económicas con premio extraordinario de doctorado y certificado europeo e investigador asociado del John Dunning Center de la University of Reading (Reino Unido). En la actualidad es director del master en Estrategia de la Universitat de Valencia, vicepresidente de la European International Business Academy y presidente de la Academy of International Business Western Europe Chapter. Ha sido profesor visitante en University of Reading, Norwegian School of Management (Noruega), King’s College London (Reino Unido) y ESCE Paris.