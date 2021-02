La llibertat d'expressió i de pensament, juntament amb la llibertat de moviment i reunió són el fonament sobre el qual es construeixen els drets civils en una societat democràtica, la condició sine qua non de tots els altres drets. Només en situacions excepcionals, com ara la pandèmia actual, pot justificar-se la supressió temporal de la llibertat de moviment i reunió. No obstant això, la controvèrsia per la condemna de presó al raper Pablo Hasél acusat d'enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i les institucions de l'estat, actualitza el vell problema dels límits de la llibertat d'expressió en una societat lliure i la manera com això es regula. A Europa no hi ha criteris homogenis. L'opinió pública va debatre aquesta qüestió des de la perspectiva d'una societat laica, quan a França es va produir la massacre contra els periodistes de Charlie Ebdo.

En un altre context, el debat al voltant de la llibertat d'expressió va aparèixer a la premsa anglo-americana després del tancament dels comptes de Twitter a Donald Trump arran del seu discurs animant a la marxa al Capitoli. El prestigiós comentarista de la BBC, John Gray reflexionava sobre l'expulsió de Trump de la seva xarxa preferida, i el que vol dir que una companyia privada amb immens poder mediàtic decidesca unilateralment silenciar qualsevol ciutadà. És cert que l'impacte dels mitjans converteix qualsevol acció insignificant en una performance i aquest és el territori d'expansió dels grans poders mediàtics, avui dia ja no quart poder, sinó principal instrument de dominació social. En l'assalt a l'Capitoli es van veure trets, metralladores, disfresses, banderes conferedades, vandalisme teatral, tota una performance consagrada a l'espectador. No obstant això, no només hi va haver teatralitat, també hi va haver agressions, ferides i morts, i la violència virtual va passar a ser violència real.

Les xarxes socials són l'instrument de més poder democràtic actualment, però també per a la radicalització i la polarització de la societat, per confondre, idiotitzar, difondre falsedats i informació manipulada. El poder de les xarxes és tal, que després del cop militar a Myanmar contra Aung San Suu Kyi, la suspensió de les xarxes va ser la primera mesura adoptada pels colpistes. Accions semblants s'han produït també recentment a Hong Kong i molts altres llocs. Tejero i els seus còmplices avui haurien fet el ridícul prenent la televisió i les emissores de ràdio.

Si alguna intenció té aquesta tribuna -més enllà de mostrar al lector una realitat ben evident-, és plantejar la necessitat d'una reacció de la societat davant el poder i la propietat de les xarxes, la creixent fabricació d'ignorància i difusió de discursos d'odi que busquen amagar el coneixement i exacerbar les emocions, en definitiva, velles estratègies de manipulació mediàtica. Cal defensar la llibertat d'expressió davant dels que la coarten i també netejar les xarxes de discursos d'odi. Ni resulta senzill l'anterior, ni sembla acceptable la perplexitat silenciosa davant mentides, descrèdit del coneixement i fabricació d'ignorància ... en definitiva, l'ús de la llibertat d'expressió en un entorn mediàtic òptim per enganyar, manipular i difondre discursos tòxics.

La llibertat d’expressió és essencial com a dret individual, i també com a instrument de deliberació per preservar la pluralitat i la pau social. Em tem que estem davant d'una situació complicada per a la democràcia, molt difícil de gestionar.