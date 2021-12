El policía local de Alicante que se negaba a ponerse la mascarilla amenaza con darle “dos hostias” a Ximo Puig por el pasaporte COVID

Rafael Navarro, Policía Local en Alicante, se negó a utilizar la mascarilla durante sus horas de trabajo, motivo por el cual fue suspendido de empleo y sueldo durante un año y siete meses el pasado mes de abril, ha amenazado al president de la Generalitat, Ximo Puig, con darle "dos hostias" por la implantación del pasaporte COVID en la Comunitat Valenciana.

Se llama Rafa, es policía local de Alicante 👂👇👇👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/ktJlZ1X8Q8 — El Elfo (@ElElfo14) 26 de diciembre de 2021

"Lo que tengamos que hacer lo tenemos que hacer ya, y lo tenemos que hacer nosotros, no esperar a que venga alguien a hacerlo... y si misión es plantarme en casa de Ximo Puig y darle dos hostias, pues iré a casa de Ximo Puig, si me decís dónde vive, y le daré dos hostias a la mínima que tenga. Y ya pueden haber policías delante, que como mucho voy a estar dos noches en el calabozo", asegura, al tiempo que añade: "Y cuando le vea llorar va a pensar: 'A ver si va a venir otro tío y me va a dar dos hostias más', porque a esta gente hay que quitarle la impunidad que tienen a hostias".

"Tienen el poder del sistema [en referencia al Gobierno], pero el poder anímico, el poder espiritual lo tenemos nosotros, y hay que ejercerlo", para añadir: "Hay que dar hostias, pero hostias como panes, y cuando le das dos hostias a un tío y se pone a llorar ese tío reacciona y piensa: 'Igual viene otro tío y me da dos hostias más, y esto duele', porque no se las han dado, son chupópteros de la vida, que no han hecho nada en su puta vida, que no se han jugado la vida nunca, que nunca han peleado por nada y son putos políticos de mierda... Juanma Moreno, Ximo Puig, el Urkullu y su puta madre".

En el vídeo, que circula desde hace unos días por diferentes perfiles negacionistas, Navarro anima a la gente a que se niegue a mostrar el pasaporte COVID en bares, restaurantes y otros establecimientos: "Cuando al dueño de un local le lleguen tres o cuatro denuncias y no lo pueda pagar, tendrá dos opciones, o cerrar o quitarlo... aparte de que lo van a quitar, cada uno a su velocidad, pero lo van a quitar". "Y si dejan de ir las personas normales [en referencia a quienes no presenten el certificado de vacunación], porque hay que hablar de normalidad y subnormalidad, pues tendrán que cerrar porque no tendrán clientela", sentencia.