Compromís ante la exoneración a su líder: “Mónica Oltra será lo que ella quiera”

“Mónica será lo que ella quiera ser”. Es la respuesta más común a la pregunta más común en el último día a los dirigentes de Compromís: Qué pasará ahora con Mónica Oltra. El futuro político de la exvicepresidenta del Consell y exlíder de la coalición valencianista está por decidir, pero la formación la recibe con los brazos abiertos.

Los dirigentes consultados por este diario aún lanzan evasivas sobre los planes a medio plazo ahora que han recuperado a un activo político. Hay tiempo para tomar decisiones, pero insisten en que será la exvicepresidenta la que marque sus tiempos y decida qué lugar quiere ocupar y qué implicación quiere tener.

En público, tanto la coportavoz de Compromís Àgueda Micó como el síndic en las Corts Valencianes Joan Baldoví han afirmado que “tiene todas las posibilidades y las puertas abiertas”. “Lo tendrá que decidir ella y lo tendremos que decidir en Compromís, pero la disposición es absolutamente total”, ha asegurado Baldoví en una entrevista en RAC1.

Algunos simpatizantes han expresado su deseo de que sea candidata a las elecciones europeas, algo que no pasa de una especulación. Compromís ultima las negociaciones con Sumar, que a su vez ha negociado con otras fuerzas la composición de la lista para los comicios, y aspira a tener un puesto de salida, pero no el más relevante. Si lo que se quiere es trasladar un gesto de reconocimiento tras casi dos años de ostracismo, no parece el mejor. Algunos dirigentes comentan que una buena salida sería ser la número 1 en las europeas, pero es algo que también depende de Yolanda Díaz y los plazos son ajustados. Por lo pronto, no pasa de ser una conjetura.

Otra posibilidad, quizá el rumor más extendido, sería la candidatura para la alcaldía de València en 2027. En Compromís saben que Oltra despierta simpatía en la ciudadanía, como Joan Ribó, quien recientemente ha anunciado su retirada y no tiene un sucesor claro. La exdirigente sería una buena alternativa a las políticas del PP de María José Catalá, que asume la agenda de Vox, y Valencia es un espacio en el que Compromís lleva años por delante del PSPV.

En lo formal, la cuestión también tiene sus tiempos. Iniciativa, el partido de Oltra dentro de Compromís, aún debe celebrar su Asamblea, que aunque no renovará liderazgos puede ser una plataforma para darle visibilidad a la que fuera su dirigente. Més, la pata mayoritaria de Compromís, tiene que celebrar su congreso en otoño, y plantea que la coalición pase a ser una federación de partidos. Algunos dirigentes apuntan que Oltra tradicionalmente no se ha implicado en las cuestiones orgánicas de la coalición. Si cambia la fórmula, cambiará también la forma de elegir los liderazgos.

Públicamente Oltra no se ha manifestado. Actualmente ejerce como abogada especializada en la mediación prejudicial y ha mantenido un perfil bajo. En sus escasas apariciones públicas -presentaciones de libros o asistencia a conciertos- ha recibido el calor de los simpatizantes. El martes, decenas de personas protagonizaron una concentración espontánea para pedir su vuelta.