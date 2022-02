El PSPV de Benidorm pide la destitución del edil imputado en la trama de la mafia rusa y acusa al alcalde de mentir

“Es inaceptable que el alcalde no le haya retirado ya las competencias a Lorenzo Martínez viendo que no dimite. No puede seguir ostentando delegaciones tan importantes como la de Seguridad Ciudadana”. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Benidorm, Rubén Martínez, ha denunciado que el alcalde popular, Toni Pérez, "ha mentido a la ciudadanía por decir y reiterar en numerosas ocasiones que el concejal de Seguridad Ciudadana no estaba imputado en el caso de la presunta trama de la mafia rusa".

El edil declaró este lunes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm en la causa abierta por una presunta red de blanqueo de capitales del crimen organizado ruso. Lorenzo Martínez se limitó a contestar las preguntas de su abogado y negó cualquier implicación en la supuesta trama.

"Tanto el alcalde como el propio edil mintieron a la ciudadanía y a la corporación municipal”, asegura el portavoz socialista. “Nos dijeron que no sabían nada y que no estaba investigado. Hoy sabemos que su imputación es real”, ha afirmado.

El portavoz socialista ha reclamado al edil de Seguridad Ciudadana que de todas las explicaciones sobre su imputación y que no se escude en el derecho a no declarar. “Cuando no tienes nada que ocultar, asumes tus responsabilidades y das todas las explicaciones ante el juez y ante la ciudadanía”, ha dicho Rubén Martínez.

El dirigente socialista ha instado al alcalde a "dar la cara" y a “tomar medidas inmediatas si el concejal de Seguridad Ciudadana no dimite”. “Es inaceptable que el alcalde no le haya retirado ya las competencias a Lorenzo Martínez viendo que no dimite. No puede seguir ostentando delegaciones tan importantes como la de Seguridad Ciudadana”, ha apuntado.

También ha pedido a la dirección provincial y autonómica del PP que den explicaciones sobre la situación del edil popular investigado. “Tras la imputación de Lorenzo Martínez deberían asumir sus responsabilidades y actuar en consecuencia y con coherencia”, ha remarcado.