Puig confirma la inviabilidad de las Fallas: "Me encantaría decir que habrá fiestas en 2021, pero sería irresponsable"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que le "encantaría" poder decir que en 2021 habrá fiestas de las Fallas, de los Moros y Cristianos, de las Hogueras o de La Magdalena, "pero sería una actitud irresponsable" porque se desconoce cómo evolucionará la pandemia de coronavirus. El jefe del Consell ha apoyado así a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, quien este lunes consideró "imposible" la celebración de fiestas populares como las Fallas mientras no haya vacuna.

El alcalde de València, Joan Ribó, y el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, se se han mostrado contrariados y partidarios de estudiar soluciones para que se puedan realizar actos concretos con las medidas de seguridad que se estimen oportunas.

Puig ha señalado durante Los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia que "no se pueden generar falsas expectativas" sobre esta cuestión, porque si se hace así "lo único que puede pasar es que la frustración sea mayor", y ha apelado a actuar "con la máxima prudencia".

El president ha asegurado que comprende "la desesperación" de los sectores económicos vinculados a las fiestas, de los que ha dicho que están "en la peor de las situaciones", porque no ha habido actividad este año y es "muy previsible que haya dificultades el año que viene".

Por lo tanto, ha defendido la necesidad de dialogar y de buscar "soluciones paliativas" para que no desaparezcan los sectores y subsectores vinculados a las fiestas y que son "importantes" en la economía de la Comunitat Valenciana.

"Siempre hemos dicho que los grandes eventos de verdad de la Comunitat son las fiestas, porque arrastran una gran cantidad de riqueza en términos económicos", ha manifestado Puig, quien ha hecho hincapié en el impacto de fiestas como las Fallas o los Moros y Cristianos, pero también de todas las que se celebran en los pueblos y ciudades de la Comunitat.

Las fiestas "son también un motor económico, y ese motor ahora está absolutamente gripado, porque no hay fiestas", ha afirmado el president, quien ha insistido en que, en estos momentos, no se sabe "en qué condiciones" va a evolucionar la pandemia y por tanto no se puede anunciar "a día de hoy" que el año que viene habrá fiestas.

"Si hacemos las cosas bien, habrá oportunidad, pero en este momento no se puede generar falsas expectativas, porque si generamos falsas expectativas lo único que puede pasar es que la frustración sea mayor", ha insistido Puig, quien ha asegurado que van a trabajar para que "sea posible lo más rápidamente una situación de normalidad".

"Espero que más pronto que tarde puedan volver las fiestas, que forman parte de nuestra alma y también de nuestra economía", ha manifestado el president de la Generalitat.

Puig ha recordado que la Comunitat Valenciana lleva catorce días con la menor incidencia acumulada de covid-19, pero ha alertado de que "una actuación en un momento determinado" puede hacer caer esa posición, por lo que ha instado a seguir trabajando juntos, desde la corresponsabilidad y la prudencia.

Por otra parte, preguntado sobre si le temblaría el pulso si hubiera que volver a confinar a la Comunitat Valencia por la evolución epidemiológica de la pandemia, Puig ha señalado que se adoptan las decisiones "oportunas" en función de las circunstancias, y a día de hoy "no hay que alarmar a la población".

"En estos momentos no hay ningún motivo para decir que en los próximos días o semanas se tuviera que tomar ninguna medida extraordinaria de limitación de los derechos fundamentales, pero si en un momento determinado se dieran los circunstancias, por supuesto que lo deberíamos hacer", ha argumentado.