La resaca navideña en Alcoi: el 3% de su población está contagiada de coronavirus

A Alcoi se le han atragantado las fiestas navideñas. Los contagios por Covid-19 se han disparado en esta ciudad valenciana hasta encabezar el ranking español de los municipios con más casos diagnosticados en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes -teniendo en cuenta la variación de los casos respecto a los 14 días anteriores-.

Con una incidencia acumulada de 1.807 contagios, en una población de casi 59.000 habitantes, los datos facilitados por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública indican que el 3’06% de la población alcoyana está actualmente infectada. Con una tendencia al alza del 179%, el alcalde socialista, Toni Francés, en previsión del aumento de casos, reclamó hasta lograrlo el pasado día 5 de enero el confinamiento perimetral de Alcoi, que se activó dos días después durante dos semanas.

Estos datos, que parten de la clasificación elaborada por este medio para ciudades con más de 40.000 residentes, contrastan con la vecina Alicante, capital de provincia, con una incidencia acumulada de 349 positivos -el 0,10% de su población-, que la convierten en el segundo municipio de España con menos contagios.

¿Por qué Alcoi ha pasado de ser de las ciudades con menor riesgo de contagio a estar a la cabeza? La respuesta, reconocen varias fuentes consultadas, es compleja. “No tiene explicación, nos hemos mantenido muy bajos antes de la Navidad y tarde o temprano llega el virus”, explica una enfermera que trabaja en la localidad y que prefiere no desvelar su nombre. “Creo que se han respetado bastante las medidas de seguridad, por lo que habrán sido las reuniones familiares”, añade. Otra sanitaria no opina lo mismo. “La gente se ha saltado las normas y se ha confiado más coincidiendo con la Navidad, una tradición muy arraigada aquí”, explica.

¿Los positivos se han disparado por los encuentros en Navidad? “Es verdad que aquí la Navidad tiene más arraigo que en otros municipios, pero hemos tomado muchas medidas para evitar que esto pasara”, responde el concejal de Sanidad, Miguel Juan Reig, tras recordar que, como responsable de Deportes, ordenó el cierre semanas atrás de todas las instalaciones y se suspendieron las competiciones deportivas, sin olvidar que la concejalía de Fiestas se vio obligada a cancelar la tradicional cabalgata de los Reyes Magos, la más antigua de España.

A este respecto, el municipio alcoyano es conocido no solo por su popular cabalgata, sino también por sus fiestas de Moros y Cristianos, suspendidas, y por su Mig any, que tendría que haberse celebrado el 24 de octubre. Su cancelación no evitó, sin embargo, que tuvieran lugar celebraciones privadas de la “filaes” de fiestas que desoyeron al Ayuntamiento, que les había reclamado “responsabilidad”. Días después, Alcoi tenía 114 casos por cada 100.000 habitantes, cuando en septiembre apenas llegaba a 50 casos. A mediados de noviembre, los positivos se habían disparado a 510.

Volviendo a la situación actual, el concejal Juan Reig desvela durante la conversación telefónica que desde el pasado lunes es positivo por Covid-19, convirtiéndose en el primer miembro del equipo de gobierno en estar contagiado. Su caso es, no obstante, representativo de lo que está pasando en la ciudad, ya que casi todo su núcleo familiar -mujer y uno de sus dos hijos- y su hermana, cuñado y madre, que viven en la misma finca en otro inmueble, están contagiados; todos presentan síntomas leves.

Residencias

Alcoi fue noticia al principio de la pandemia por la alta tasa de mortalidad registrada en la residencia Domus Vi, de gestión externalizada. De sus 139 residentes, fallecieron por coronavirus 73. Hasta la fecha se han registrado un total de 134 muertes en Alcoi, cuyo brote en este centro de mayores ha derivado en que sea una de las ciudades valencianas con más número de muertes.

Fuentes cercanas a las residencias alcoyanas señalan que actualmente el virus parece que está controlado. Solo hay un único positivo en el centro de Domus Vi. Estas mismas fuentes, que pertenecen al ámbito sanitario, consideran que los contagios que ha habido en los geriátricos parten del personal laboral. De hecho, uno de los principales problemas que afrontan desde hace meses es el déficit de profesionales, muchos de ellos de baja, informan estas fuentes.

Preguntada la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, reconoce la situación y por ello van a reforzar el personal con la contratación de 130 auxiliares para las residencias públicas valencianas, además de 360 sanitarios a partir de febrero para las tres provincias, de las que 179 corresponden a Alicante.

Este medio ha tratado sin éxito de recoger la versión de la Conselleria de Sanidad para este reportaje.