Las grietas del sistema de vacunación: la Sanidad valenciana busca a 80.000 personas que no pudo citar por SMS

Aunque los porcentajes de rechazo de la vacunación son mínimos, la Sanidad valenciana ha intensificado en la recta final de agosto las citas para lograr que toda la población vacunable esté localizada y se inmunice. El objetivo es concluir el mes con el 70% de la población vacunada y que la totalidad de las personas a vacunar –los mayores de 12 años– tengan la pauta completa en la primera semana de octubre.

Para alcanzar el objetivo, la conselleria de Sanidad lanzó la pasada semana la "operación repesca" una suerte de segunda oportunidad para aquellas personas que no acudieron a la primera cita, bien por escepticismo, por haber pasado la enfermedad, por encontrarse de vacaciones sin haber bloqueado las semanas a través de la aplicación o por cualquier otro motivo. Los datos de Sanidad cifran en 400.000 personas las que no han acudido a su primera cita y a las que ya se les ha requerido por SMS que indiquen su disponibilidad para recibir las dosis y comenzarán a ser vacunados esta semana. "Todas las personas que no hayan bloqueado la agenda en agosto serán citadas esta semana", aseguró la consellera. Según informó la consellera Ana Barceló en su comparecencia en el Parlamento autonómico, apenas un 1,3% de las personas citadas ha rechazado expresamente la vacuna.

Otra de las brechas para llegar a la ansiada inmunidad de rebaño es la dificultad para localizar a las personas vía SMS. Según los datos de Sanidad, hasta 80.000 personas están ilocalizables a través de este medio. Barceló informó tras la actualización de las medidas sanitarias, que hay cerca de 80.000 personas "que no disponen de teléfono móvil y que el sistema ha detectado que no podemos comunicarnos con ellas por SMS" por lo que los centros de Atención Primaria tendrán que citarlos a través de sus teléfonos fijos.

Esta semana los servicios sanitarios prevén superar el medio millón de vacunas inoculadas dado el refuerzo pactado con el Ministerio de Sanidad. En concreto, 291.989 dosis (el 58% de las recibidas) se destinarán a personas de entre 19 a 12 años, cerca de un 30% para segundas dosis de las personas entre 20 y 39 años y las restantes irán destinadas a quienes no se vacunaron en su día.

El grueso de vacunas de esta semana, un total de 404.838 dosis, vuelve a ser del laboratorio Pfizer. Además, se inocularán 94.100 dosis de Moderna, casi todas para la franja de edad de entre 19 y 12 años. Asimismo, se administrarán 1.367 dosis de AstraZeneca y 360 monodosis de Janssen.