El Síndic de Greuges pregunta al PP si ha “destruït” la comptabilitat de la Diputació d'Alacant de l'etapa de Ripoll

El Síndic de Greuges ha requerit a la Diputació d'Alacant, governada per PP i Ciutadans, que faça lliurament a Compromís dels expedients relatius a la dotació econòmica dels grups polítics del PP i PSOE durant l'últim mandat de José Joaquín Ripoll en l'ens provincial, entre 2011 i 2015.

El defensor del poble valencià respon així a la queixa presentada per la coalició, que porta des de desembre de l'any passat reclamant aquesta informació sense èxit. I és que al febrer d'enguany va sol·licitar còpia dels expedients de la comptabilitat aportada pels grups polítics des de 2007 a 2015, rebent únicament accés a la documentació relativa als exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015, és a dir, quan presidia la Diputació la també popular Luisa Pastor.

“A més, la documentació entregada no coincideix amb la sol·licitada, ja que la requerida era “la comptabilitat aportada pels grups polítics” i en canvi se'ls va entregar un conjunt de documentació on no consta cap document comptable dels grups, assegura el portaveu de Compromís Gerard Fullana, en l'escrit de reclamació.

Ara, l'òrgan que presideix Ángel Luna, li sol·licita al govern de Mazón que permeta la consulta dels documents comptables dels grups relatius als anys 2012 a 2015. Finalment, el Síndic assenyala que “respecte a la informació que no es troba en poder de la Diputació, s'haurà d'aclarir per a cada exercici si aquesta no consta en les dependències administratives perquè la documentació no va ser requerida als grups per part del ple, o perquè ha sigut destruïda o eliminada”.

Compromís ve denunciant incompliments de la pròpia ordenança institucional per part dels diputats del PP a l'hora de justificar els traspassos de diners públics al seu partit polític. Després de quasi un any reclamant administrativament la documentació, Compromís observa “amb sorpresa com el gabinet de Presidència, en els seus intercanvis d'informació amb la sindicatura, afirma en un escrit que ha entregat a l'oficina del síndic la documentació referida i aquest el desmenteix”, expliquen en un comunicat.

“La documentació no sembla existir o ha sigut destruïda. La sindicatura reconeix el nostre dret constitucional a accedir a la informació, fins ara negat amb l'argument de Presidència que el nostre dret prescriu al costat de les responsabilitats jurídiques que puguen desprendre's de la documentació que reclamem”, ha considerat Gerard Fullana.

Finalment, el Síndic planteja a la Diputació que ha d'entregar la documentació remesa al Tribunal de Comptes entre els anys 2008 i 2015. Compromís recorda que el tribunal va derivar recentment a fiscalia la seua denúncia respecte a que no estava justificat el traspàs de 446.000 euros del grup polític del PP al partit.