Col·lectius feministes demanen a Mazón que “frene la deriva” de la consellera de Justícia, de Vox

Unes quantes desenes de col·lectius feministes i agrupacions sindicals demanen al president de la Generalitat, Carlos Mazón que “frene la deriva” de la consellera de Justícia, Elisa Núñez. Les entitats han remés un escrit en què traslladen al líder popular el profund malestar davant les declaracions de la dirigent de Vox, que parla de la “ideologia de gènere” i de les lleis que protegeixen les víctimes com una cosa rebutjable.

En una entrevista amb l’Agència EFE, la dirigent d’ultradreta, competent en protecció a les víctimes, va dir que “la ideologia de gènere” era “una pluja fina que ha anat caient des de l’any 2004”, ha anat “mullant” com “un plugim”, que ha anat assumint-se “sense saber en realitat les seues conseqüències”.

Les entitats consideren aquestes declaracions “un despropòsit” que segueixen la línia habitual de la formació d’ultradreta, que considera la violència de gènere un constructe ideològic i advoca per penes de presó més elevades com a manera de previndre agressions sexuals. En el seu escrit, les feministes recorden que “la violència estructural que s’exerceix contra les dones pel fet de ser-ho és un dels problemes més greus que té la societat espanyola i, en particular, la Comunitat Valenciana, que suma 74 víctimes cada dia i que enguany ja ha segat la vida de 6 dones a la nostra terra”.

El moviment feminista valencià insisteix que la titular de Justícia té responsabilitat en la protecció a les víctimes i, per tant, el deure d’“impulsar totes les polítiques que garantisquen una atenció adequada a aquestes”, com ara formació, prevenció, conscienciació, etc., als operadors jurídics i policials. Les declaracions de Núñez, que diu que la llei de violència de gènere protegeix les dones que són agredides per les seues parelles i exparelles i no per altres, “són un autèntic despropòsit que es desmunta simplement llegint el preàmbul de la norma esmentada”, a més de recordar que la llei “atén dictàmens i resolucions internacionals i que s’explica per la necessitat de lluitar contra una violència que és manifestació de la desigualtat i de les relacions de poder dels homes sobre les dones”, continuen. “Les seues opinions la situen en els antípodes del que aquest lloc requereix”, apunten.

Per això, les agrupacions signants “consideren necessari que adopte les mesures pertinents per a frenar la deriva de la seua consellera de Justícia, perquè callar o mirar cap a una altra banda converteix la seua presidència en còmplice dels que, amb les seues paraules i els seus fets, trenquen els consensos existents sobre com la societat en conjunt ha d’abordar la lluita contra la violència masclista”, conclouen.