Gandia impulsa una zona comercial de 30.000 metres quadrats a Santa Anna amb un bulevard

L'Ajuntament de Gandia ha aprovat aquesta setmana l'inici del tràmit per dur a terme una modificació del Pla General que permetrà habilitar a l'entrada nord de la capital de la Safor, junt a Santa Anna, una nova àrea de sector terciari de més de 30.000 metres quadrat nous de sòl comercial que procedeixen de 15 parcel·les cadastrals.

Així ho ha anunciat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, qui ha comparegut en roda de premsa al costat del regidor delegat d'Urbanisme, Vicent Mascarell i el president de la Junta de Districte de Santa Anna, Salvador Gregori.

La iniciativa contempla a més a més la creació d'un nou bulevard al camí de Baix de Santa Anna que arrencarà des d'una rotonda situada al carrer del Mondúver i que connectarà amb l'existent de l'avinguda de València amb el polígon Alcodar. Un bulevard de dos sentits amb voreres arbrades, zona d'aparcament i carril ciclopedestre.

L'actuació també connectarà les noves zones verdes que es contemplen a l'actuació, generant un eix natural amb el Parc Periurbà, “que farà possible que aquesta entrada de la ciutat passe de ser un espai poc consolidat en una zona amb identitat, generant un espai agradable i natural que done la benvinguda a Gandia. I tot gràcies a un procés administratiu que permetrà que una zona deteriorada i amb sòl en desús es convertisca en sòl comercial i industrial per a la xicoteta indústria i en espais guanyats per a la ciutadania”, afirmen des de l'executiu municipal.

El projecte va ser presentat dimecres als veïns i comerciants de la zona que el van valorar positivament de manera unànime.

L'alcalde ha destacat que la seua intervenció complementa una de les inversions més grans que s'han realitzat a Gandia com és el Palau de Justícia amb prop de 21 milions de pressupost i que l'obertura del qual està prevista per al mes d'abril, tal com han informat des de la Conselleria.

“Aquesta mesura augmentarà la capacitat d'atracció de noves inversions, sobretot, comerços o xicotetes indústries que continuen dinamitzant l'economia i generant ocupació” ha explicat Prieto qui ha incidit que amb aquesta actuació es “dignifica l'entrada nord de la ciutat generant un accés més com, humanitzat i segur als veïns i tots aquells que acudisquen al Palau de Justícia o a visitar el parc periurbà”.

Sobre els avantatges per al barri, la primera autoritat municipal ha destacat l'increment de places d'estacionament (prop de 200 places). “El Palau de Justícia incrementarà l'afluència de persones a la barriada a més de concentrar nous serveis. És un canvi important, d'envergadura on tothom guanya: l'accés nord, els veïns de Santa Anna i Gandia, perquè es generarà un nou espai de creixement de sòl comercial”.