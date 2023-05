Condemnat per delicte d’odi per insults homòfobs a un advocat especialista en agressions al col·lectiu LGTBI

L’11 de febrer de 2020, l’advocat Isaac Guijarro circulava en la seua motocicleta a València quan un vehicle conduït per Javier E. B. se li va acostar massa, per la qual cosa li va recriminar la seua conducció. El lletrat portava les ungles pintades i una polsera amb la bandera de l’arc de Sant Martí del col·lectiu LGTBI i va rebre insults homòfobs del conductor amb expressions com ara “marieta” i “llepapius”. Així doncs, una simple discussió de trànsit va degenerar en un reguitzell d’insults homòfobs contra un lletrat especialitzat en delictes d’odi.

Quan Isaac Guijarro va intentar fotografiar la matrícula del vehicle, el conductor el va subjectar del braç per tractar d’impedir-ho, el va tornar a insultar i va intentar trepitjar la motocicleta, segons el relat de l’acusació pública. Tres anys després dels fets, Javier E. B. ha sigut condemnat a tres mesos de presó per un delicte d’odi, a una multa de 270 euros, a la inhabilitació especial per a l’exercici en l’àmbit educatiu, a una indemnització de 900 euros pels danys morals i a fer un curs sobre diversitat, tolerància i drets del col·lectiu LGTBI, a més de l’abonament de les costes processals.

A pesar que el fiscal de delictes d’odi, Héctor Melero, sol·licitava inicialment una pena de dos anys de presó, les parts han arribat a un acord de conformitat en la vista celebrada davant la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València. L’acusat ha reconegut els fets i ha acceptat la rebaixa de la pena, suspesa a condició que no torne a cometre un delicte durant un període de dos anys.

Els fets “van produir en Isaac Guijarro una sensació d’inseguretat i menyspreu”, indica l’escrit d’acusació del ministeri públic a què ha tingut accés elDiario.es. Es tracta d’un conegut lletrat, del despatx Olympe Abogados, especialitzat precisament en agressions al col·lectiu LGTBI i en delictes d’odi, que en aquest judici ha exercit de víctima i d’acusació.

“Són insults que, al final, el que fan és atacar la teua dignitat, humiliar-te, menyscabar la teua integritat moral i, en un cert sentit, el que pretenen també és atemorir el col·lectiu LGTBI. Jo aquell dia portava les ungles pintades de negre i la polsera del col·lectiu LGTBI i, a partir de llavors, em costa portar-la, perquè em fa por que em tornen a insultar”, ha manifestat Guijarro a l’eixida de la vista oral.

La normalització de l’insult

L’advocat s’ha mostrat “molt satisfet” amb la condemna: “Es comença a posar límit a la violència més diària i quotidiana que vivim en el col·lectiu LGTBI, no sols les agressions més conegudes com poden ser assassinats com el cas de Samuel, sinó aquesta violència que passa més desapercebuda i que fins i tot arribem a normalitzar, com són insults o humiliacions pel carrer”.

Guijarro també ha reflexionat sobre la normalització d’aquesta violència de baixa intensitat entre el col·lectiu LGTBI: “Forma part del nostre dia a dia que ens insulten i ens humilien”. “Ja ens passava en l’institut, ara també que ens passe com a adults és bastant humiliant”, afig.

El lletrat considera que aquest tipus de condemnes per delictes d’odi constitueixen “un pas molt important que dona esperança al col·lectiu perquè denuncie qualsevol tipus d’agressió, no sols la física més greu, sinó també la verbal”. “No són només els insults, que ja per si mateix són greus, sinó que el que intenten és coaccionar-te perquè no sigues lliure o vistes com vulgues o expresses la teua identitat”, postil·la Guijarro.

“Els agressors s’aprofiten de la impunitat”

L’advocat va decidir denunciar els fets, en principi d’entitat menor, perquè va pensar que era “poc encertat” no fer el que sempre recomana als seus clients. I és que, afig el lletrat, “els agressors s’aprofiten de la impunitat”. La víctima compara els fets que va denunciar amb els tocaments a dones en espais públics: “Al final s’ha fet tota la vida i et veus en una situació en què no saps si denunciant et creuran”.

La sentència també implica un missatge per a agressors homòfobs: “Els insults també són condemnables”, afirma. La condemna inclou la realització d’un curs en matèria d’igualtat. “Els agressors, moltes vegades, no saben que el que han fet és greu, perquè al final s’ha normalitzat molt l’odi contra uns certs col·lectius”, lamenta Guijarro. “Aquests cursos també funcionen per a sensibilitzar aquestes persones perquè no tornen a reincidir, que sàpien que insultar, burlar-se o humiliar una persona LGTBI està malament i que és una cosa que es pot remeiar”, conclou el lletrat.