Dels aplaudiments als balcons a les vexacions: tornen els insults i les agressions al personal sanitari

Els sanitaris espanyols van ser un dels símbols de la primera onada de coronavirus que va posar fi a la vida de més de 20.000 persones. Durant l’estat d’alarma i quan tot el país estava confinat a casa, milions de persones eixien als balcons de casa a aplaudir aquest col·lectiu que, literalment, es va jugar la vida per atendre de la millor manera possible els milers de contagiats de COVID-19 que van acabar als hospitals. Per a molts xiquets i xiquetes, les bates blanques es van convertir en la nova capa de superheroi. Però va ser un miratge. Amb la tornada a la nova estranya normalitat, una de les xacres que més ha desgastat el sistema sanitari ha tornat amb força. Es tracta de les agressions i els insults a metges i infermers que havien desaparegut pel tancament, però que en els últims mesos es tornen a disparar. I en alguns casos amb episodis de violència física.

És el cas de Margarita, una auxiliar d’infermeria de l’Hospital General d’Alacant. Aquesta treballadora pública estava supervisant els accessos del centre sanitari perquè totes les persones que hi accediren portaren la màscara corresponent i es netejaren amb gel hidroalcohòlic per evitar contagis. Un home, segons la denúncia a la policia nacional consultada per aquest diari, va entrar sense la màscara obligatòria al vestíbul i en va demanar una. Quan el va advertit i va intentar derivar la seua petició a l’hospital de campanya, l’home li va dir “Ja me l’agafe jo”, la va tirar a terra violentament i li va provocar un colp fort en el maluc i en el genoll dret.

Rafael, un metge resident en un altre hospital valencià, va ser la diana d’un escarn, encara que no físic, sí psicològic. Després d’una consulta ginecològica, el marit de la pacient va escriure en el seu mur de Facebook tota mena d’insults en què assenyalava el metge en pràctiques. “Imbècil”, “ésser menyspreable”, “sabudet” o “ésser repugnant sense escrúpols”, van ser alguns dels insults que aquest home va deixar anar sobre el treballador públic. Els fets han sigut denunciats també davant la policia.

El Sindicat Mèdic (CESM-CV) ja ha vingut denunciant en les últimes setmanes l’increment de les agressions i, sobretot, dels insults que s’han disparat un 200%. Segons el sindicat, les mesures preses per a combatre la COVID-19 “estan provocant malestar i incomprensió entre alguns usuaris i estan tenint com a conseqüència l’augment de queixes cap al personal que ha d’organitzar els circuits i els facultatius que atenen les consultes”. Aquestes queixes, assenyalen, “desgraciadament, en no pocs casos, estan derivat en agressions verbals i fins i tot en violència física”.

En aquest sentit, expliquen que hi ha “una cobertura de personal de seguretat escassa per part de la Conselleria de Sanitat”. “Hem de recordar que no es disposa de vigilant de seguretat en tots els centres, ni durant tot el temps d’obertura d’aquests”, denuncien. Per a aquest col·lectiu, que ja va denunciar la falta d’articles de protecció durant la primera onada del coronavirus, és important garantir les distàncies de seguretat en els ambulatoris, primer mur de contenció de la malaltia contagiosa.

Carlos Fornes, president de l’Associació de Dret Sanitari de la Comunitat Valenciana, coincideix en el diagnòstic i reclama més sentit comú i solucions. “Lamentablement veiem que hem passat dels aplaudiments als balcons a l’agressivitat amb els professionals de la salut. Tota la pressió, la incertesa i l’estrés que la societat estem patint tant des del punt de vista econòmic com social, laboral, de salut i familiar, sumat al col·lapse que pateix l’atenció primària, són la tempesta perfecta de la qual tristament ja en veiem alguns efectes”, explica Fornes.

Yolanda, una infermera que treballa en un paritori valencià, acaba d’ajudar en el part d’una criatura. Una desavinença amb el pare va acabar amb l’home cridant “filla de puta amargada” perquè no estava d’acord a complir els protocols de l’hospital. L’atac no sols va ser per a la treballadora, sinó que també va alterar els seus companys i la resta dels pacients de la planta. Els casos continuen creixent.