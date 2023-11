La Fundación Toro de Lidia porta a judici un exalcalde ecologista per impedir les corregudes

L’exalcalde ecologista de Villena, Francisco Javier Esquembre, anirà a judici per impedir la celebració de corregudes de bous en el municipi de l’Alt Vinalopó. La Fundación Toro de Lidia, una entitat subvencionada en els primers pressupostos del bipartit valencià del PP i Vox, es va querellar contra l’exedil, després que impedira la celebració dels festejos taurins en la plaça de bous de propietat municipal.

La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Villena ha dictat la interlocutòria d’obertura de judici oral, el pas previ al banc dels acusats, contra l’exalcalde dels Verds, segons ha informat la Fundación Toro de Lidia. Esquembre, juntament amb les exregidores Catalina Hernández i María del Carmen García Martínez, està processat per un presumpte delicte de prevaricació.

La nota de premsa de l’entitat taurina també sosté que l’exalcalde “és jutjat per un presumpte delicte de prevaricació”, a pesar que la jutgessa acaba de dictar la interlocutòria d’obertura de judici oral que finalitza la fase d’instrucció.

La fundació es va querellar contra l’exprimer edil després d’haver guanyat diversos procediments contenciosos (els anys 2016, 2017 i 2018) relatius a la denegació de la plaça a la Peña Cultural Taurina Villenense.

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va concloure que l’ajuntament mancava de competència “tant per a autoritzar o denegar la celebració d’espectacles taurins com per a qüestionar els trets jurídics que defineixen la tauromàquia com a bé d’interés cultural, i va ordenar al consistori l’abonament de les costes del procediment”, segons recorda la fundació.

L’entitat va impulsar un procediment per la via penal, per un presumpte delicte de prevaricació, que va ser admés a tràmit el 28 de maig de 2019.

Francisco Javier Esquembre, alcalde de la localitat entre el 2011 i el 2019 pels Verds de Villena, defensa en declaracions a aquest diari que va prendre la decisió per motius de seguretat i per les moltes deficiències de la plaça de bous que “no permetien la celebració”.