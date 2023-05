El Govern autoritza transvasar 27 hectòmetres cúbics del Tajo-Segura en plena guerra de recursos amb la Generalitat Valenciana

En plena guerra de recursos entre la Generalitat Valenciana i el Govern d’Espanya pels cabals ecològics aprovats en el decret que regula el transvasament Tajo-Segura, la Comissió Central d’Explotació de l’Aqüeducte Tajo-Segura (ATS) s’ha reunit telemàticament dimecres i ha analitzat la situació al començament del mes de maig. L’anàlisi de les dades exposades ha permés confirmar la situació de normalitat hidrològica (nivell 2) prevista anteriorment, i per això, en aplicació de la normativa vigent, ha autoritzat automàticament un transvasament de 27 hectòmetres cúbics per a aquest mes.

Així mateix, s’ha exposat la previsió per als sis mesos posteriors i els càlculs indiquen que es mantindria el nivell 2 únicament aquest mes de maig i la resta del semestre el sistema es trobaria en nivell 3.

En la Comissió s’ha informat així mateix dels volums d’aigua ja transvasada disponibles en la conca del Segura que són de 14,1 hm³ per a regs i 23,5 hm³ per a proveïments i del volum en capçalera autoritzat i pendent d’enviar de 28,0 hm³, dades de l’1 de maig de 2023.

Per part de la Confederació Hidrogràfica del Guadiana s’ha presentat una sol·licitud per a l’enviament d’1,24 hm³ a fi d’atendre les necessitats de proveïment existents en la conducció per a la incorporació de recursos a la plana manxega, més coneguda com a canonada manxega, que ha sigut acceptada per la Comissió amb càrrec a l’assignació màxima anual recollida en el pla de conca de la Demarcació Hidrogràfica del Guadiana. També s’ha repassat l’evolució de les dades de superfície entollada al Parc Nacional de les Taules de Daimiel.

Finalment, la Confederació Hidrogràfica del Tajo ha presentat el pressupost d’explotació de l’ATS per a aprovació de la Comissió, que hi ha donat el vistiplau.

Recurs al Suprem

La Generalitat Valenciana va presentar el 25 de maig passat un recurs de reposició davant el Tribunal Suprem en què recorre contra la desestimació de la suspensió cautelar dels cabals ecològics del Tajo del 2026 i el 2027, pel fet d’entendre que això genera “inseguretat” i “incertesa” a Alacant, a més d’efectes “perjudicials” en termes econòmics i socials.

En el recurs interposat per l’Advocacia de la Generalitat els lletrats exposen la “inseguretat” que aquesta situació crea en la zona “no sols a partir del 2026, sinó amb la mateixa publicació de la norma per les previsions futures que la norma determina que esdevindran”.

Així doncs, se subratlla que l’elevació “desproporcionada” d’aquests cabals –fins a arribar a 8,65 metres cúbics per segon el 2027 en el cas del tram d’Aranjuez (Madrid)– condiciona els transvasaments, “cosa que violenta el marc pacífic d’activitats en la zona davant la inseguretat que la seua aplicació suposa per a aquestes”.

Per tot això, resumeix l’Advocacia de la Generalitat, la reducció d’enviaments del Tajo-Segura a conseqüència dels increments en els cabals ecològics mínims “resulta significativament perjudicial en termes econòmics i socials sobre les zones receptores de les aigües transvasades”.

Aquest recurs de reposició es produeix després que el 17 de maig passat la Sala Contenciosa Administrativa del TS desestimara la suspensió cautelar de l’escalonament dels cabals ecològics del Tajo del 2026 i el 2027 establits en el Reial decret 35/2023, per considerar que aquest rebuig no “priva” de la finalitat que la Generalitat planteja en el seu recurs pel cabal ecològic, que s’aplicaria, com a prompte, el 2026.