Ximo Puig anuncia que s'aprovarà una “important bateria d'autoritzacions” per a plantes fotovoltaiques en els pròxims dies

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que en els pròxims dies s'aprovarà una “important bateria de noves autoritzacions” per a noves plantes fotovoltaiques.

Així ho ha indicat el cap del Consell en la seua resposta a la síndica de Compromís, Papi Robles, en la sessió de control de les Corts, on ha assenyalat que “cada dia que passa amb menys renovables, pitjor”, per la qual cosa ha instat a “accelerar la transició energètica”.

A més, ha assenyalat que durant els primers mesos de 2022, s'ha posat en marxa un terç de les instal·lacions d'energia renovable d'autoconsum que té la Comunitat Valenciana i ha indicat que en el pressupost de 2023 es mantindrà el suport de cinc milions d'enguany a les instal·lacions d'autoconsum.

La pregunta de Robles, en concret, es referia al paper de les ciutats en aquesta transició ecològica i implantació de renovables. La síndica ha criticat les instal·lacions d'energia massives que no canvien el model de l'energia actual, sinó que afigen l'etiqueta “renovable”.

En contrapartida, ha defensat les comunitats energètiques locals i que “l'energia es produïsca allà on es necessite” i que es corresponga amb “totes les necessitats que la ciutadania té”.

Puig ha indicat, en resposta, que la Comunitat Valenciana va ser pionera en 2020 a posar en marxa línies d'ajudes per a les comunitats energètiques locals i que espera que hi haja una en cada municipi per a 2030. A més, ha expressat el seu desig que se signe el Pacte per l'Energia en breu.

Preguntes

Les energies renovables i el cessament de Mireia Mollà -desencadenat per les seues crítiques a la lentitud de la tramitació- han sigut un dels principals temes de les preguntes dels diputats. El parlamentari de Ciutadans Carlos Gracia ha preguntat al Consell si el canvi agilitarà la instal·lació de renovables.

En la seua resposta, el conseller d'Economia, Rafael Climent, ha promés que en els pròxims dies “aniran eixint en cascada” totes les peticions de noves plantes fotovoltaiques. A més, ha defensat que “el primer eix del Botànic és la lluita contra el canvi climàtic” i ha destacat els 131 milions d'euros destinats a l'ús en el departament que dirigeix per a enguany.