La nova màscara de la firma de disseny valenciana Closca, “símbol d’empatia i d’acció col·lectiva”

Després de l’entropessó amb la seua versió inicial de la màscara reutilitzable, l’empresa de disseny valenciana Closca presenta un producte nou com a “símbol d’empatia, acció col·lectiva i reflexió i no com un accessori de moda”. La firma, coneguda pel seu casc de bici i la seua botella reutilitzable, ha tret al mercat una màscara llavable que té un “tractament innovador de material CO2pure que no sols elimina virus i bacteris, sinó que també neutralitza contaminants”, segons indica Closca. El nou producte de la firma valenciana compleix la normativa europea i manté una eficàcia de filtració bacteriana superior al 90% (després de les primeres 25 llavades es manté per damunt del 70%).

Es tracta d’una “alternativa a les màscares d’un sol ús –la fabricació massiva i l’abandó de les quals està provocant danys ambientals preocupants– que a més porta una bosseta higiènica dissenyada específicament per a protegir la Closca Mask de la contaminació encreuada i reduir el risc de transmetre el virus a altres superfícies o persones”.

El valencià Carlos Ferrando, director de l’empresa, adverteix que “seria injust presentar Closca Mask com una mera seqüela o versió millorada de la seua antecessora”. “Aquesta nova Closca Mask i Closca Mask Kids suposen també un nou repte i són fruit de la cocreació amb els nostres clients i seguidors, a qui hem escoltat amb atenció durant tot aquest temps”, afig Ferrando. La màscara, disponible en diverses talles i amb una caixa biodegradable feta amb canya de sucre, no necessita filtres addicionals, és de fabricació local i té la certificació nacional i europea.

La firma de disseny ha presentat també la seua versió infantil de la màscara, Closca Mask Kids, en una talla única per a xiquets i xiquetes de 7 a 12 anys. “Closca Mask Kids és per als valents que van a classe i al parc protegits i protegint els altres”, afirma el director de Closca.

La firma de disseny valenciana, reconeguda amb nombrosos premis, es va veure obligada a tornar els diners als seus clients per la versió inicial de lmàscara, llançada el mes de maig passat en plena crisi sanitària per la pandèmia de la COVID-19. El director de l’empresa reconeix que, “malgrat les dificultats, vam treballar sense descans i amb uns recursos limitats, vam donar la cara per errades pròpies i alienes i, per damunt de tot, vam assumir les nostres responsabilitats”. Ferrando, enginyer industrial i expert en màrqueting, defensa que “va ser dur veure que una marca construïda sobre uns valors forts i una comunitat robusta es va veure amenaçada per un cúmul de canvis i obstacles en un dels nostres molts projectes”.

El disseny de Closca Helmet, el famós casc de bicicleta de la firma valenciana, ha sigut premiat per Red Dot Design Award (2015), Gold Delta Design ADI (2016) i Eurobike Award, mentre que Closca Bottle va rebre el Red Dot Design Award (2018). “Ens mou fer dissenys únics, aspirem a crear icones que tinguen força i donen resposta a reptes reals i urgents”, conclou el director de Closca.