La Generalitat subvenciona fins amb 12.000 euros les reformes en l’habitatge habitual de més de 20 anys

La Generalitat Valenciana finança obres de fins a 12.000 euros per a reformar cuines, banys, mobiliari amb materials sostenibles i habitatges adaptats per a persones amb diversitat funcional. L’executiu autonòmic posa en marxa la convocatòria d’ajudes del Pla Renhata, que compta amb sis milions d’euros de pressupost enguany; 24 des del primer any que es va posar en marxa, el 2017.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i el vicepresident segon i conseller d’Habitatge, Héctor Illueca, han presentat aquest pla, dirigit “a la millora de la vida” i “la decència del conjunt de la societat” i permet “ajudar sectors afectats en els últims anys com la construcció”.

Les ajudes es poden sol·licitar des de dimecres fins al 2 de maig per a obres que estiguen en curs o hagen d’iniciar-se pròximament, amb el compromís que estiguen acabades en sis mesos. Els habitatges han de ser la residència habitual del sol·licitant i tindre una antiguitat superior a 20 anys.

Les ajudes van destinades a implementar mesures de conservació, eficiència energètica i habitabilitat al parc privat d’habitatge, profundament envellit. La meitat dels habitatges a Espanya té més de 40 anys i el 17% dels habitatges en les capitals de província van ser construïdes en 1960, segons el cadastre. Dins del concepte a subvencionar s’inclou el considerat com a obra civil: barandats, revestiments, sanitaris, aixetes, mobles de cuina i bany (només el del lavabo) i instal·lacions. No s’inclouran electrodomèstics, ni calderes o calfadors ni tampoc la placa de cocció, el forn o l’extractor de fums, segons les bases de la convocatòria.

El vicepresident segon de Consell ha assenyalat que l’any passat es van rebre 2.255 sol·licituds d’ajudes del pla, quasi un 50% més que en la convocatòria anterior, i que l’ampliació de la convocatòria permetrà ampliar-ne l’abast. “Garantir un habitatge digne és una prioritat”, ha assegurat Illueca, que ha explicat que es donarà prioritat a les sol·licituds que tinguen en compte la qualitat constructiva o el grau de discapacitat de la persona ocupant o empadronada.