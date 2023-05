Les persones ateses en el sistema de dependència es dupliquen en una legislatura

El sistema de dependència valencià està en un moment rècord. El sistema públic atén actualment més de 140.000 persones a través dels diferents tipus de serveis i prestacions econòmiques de la Generalitat Valenciana, la xifra més alta des que es va aprovar la llei.

Les persones incloses reben atenció especialitzada a través de serveis residencials o de dia o mitjançant una prestació econòmica per cuidador de l’entorn familiar, tal com el sol·licitant i la seua família i el treballador social acorden com a millor recurs per a la situació personal del demandant

Segons les dades de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives del Govern valencià, en una legislatura les persones ateses s’han duplicat i la llista d’espera s’ha reduït a la meitat. L’abril del 2019 hi havia 78.166 que d’alguna manera eren beneficiàries d’aquest sistema, mentre que l’última dada disponible, del 2 de maig de 2023, augmenta les atencions a 143.031 persones.

Respecte a la llista d’espera, l’abril del 2019 hi havia 21.732 persones sense l’expedient resolt, mentre que aquesta xifra ha caigut fins a les 10.257 actuals. Cal recordar que aquestes xifres es veuen influïdes per la piràmide poblacional, l’envelliment de la població i altres causes sociodemogràfiques, i és d’esperar un augment en les persones que requerisquen alguna mena de suport. Així doncs, en termes absoluts, des de l’1 d’agost de 2015 s’han incorporat 200.766 nous beneficiaris al sistema de dependència. Des de l’inici d’aquesta legislatura, 26.419 persones s’hi van incorporar el 2019, 28.702 el 2020, 34.283 el 2021, 34.913 en l’exercici 2022 i 15.626 en els quatre mesos de l’exercici del 2023.

Pressupost i infrafinançament

Segons la normativa en vigor, les prestacions de dependència es financen en un 50% a compte de l’Estat, un 50% a compte de les comunitats autònomes. Aquesta proporció no ha arribat a complir-se des de l’entrada en vigor de la llei, encara que l’aportació de l’Estat s’ha incrementat en l’última legislatura. Així doncs, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix Aitana Mas estima que actualment hi ha un infrafinançament de 300 milions d’euros de l’Estat en aquesta matèria.

El pressupost total destinat a dependència ha crescut un 10% en execució per part de la Generalitat Valenciana i un 24% en total si es té en compte l’aportació de l’Estat. El 2019 la Generalitat va invertir 748 milions d’euros, mentre que va tancar l’any 2022 amb una despesa de 823 milions d’euros. L’any 2019, l’Estat va aportar 93 milions d’euros (un 11,08% del total); al tancament del 2022, l’Estat va aportar 220,3 milions (el 21% del total).

En total, comptant l’aportació del Govern central, s’ha passat d’una inversió de 841 milions d’euros a 1.043 milions d’euros. Aquesta xifra inclou totes les prestacions i els serveis que la Generalitat sufraga inclosos en la llei de dependència, com les prestacions a cuidadors professionals i familiars, assistents personals, places de residències, els habitatges tutelats o el servei d’ajuda a domicili públic. En el que va del 2023, després de dues ampliacions de crèdit, s’ha passat de 462 milions d’euros a 505 milions abonats.

Segons apunten des del departament de Mas, s’ha acordat amb el Govern una ampliació de crèdit en funció de les necessitats de les comunitats autònomes. Així doncs, el 3 de maig passat, el Consell de Ministres, a proposta del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, va autoritzar el repartiment de 783,2 milions d’euros per a finançar el nivell acordat del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) de les comunitats, 300 milions més que l’any passat.