El PP té des de juny una proposta de l’Epsar per a mitigar a les rendes baixes l’augment del cànon de l’aigua ajornat

L’expresident de la Generalitat Valenciana Ximo Puig va aprovar la suspensió del pagament del cànon de sanejament de l’aigua fins a juliol del 2023 amb l’objectiu d’ajudar les famílies davant la inflació.

Fa poc, el síndic del grup popular en les Corts, Miguel Barrachina, va acusar Puig que els valencians reben en les seues factures l’increment de l’aigua amb els càrrecs pel pagament del sanejament que va ajornar Puig amb successius decrets del Consell en època electoral, des d’agost del 2022 fins a juliol del 2023, cosa que, al seu judici, és “una altra mostra de la seua nefasta gestió”, va dir.

Segons va denunciar, “més de vint euros al mes hauran de pagar addicionalment tots els valencians pel rebut de l’aigua gràcies a la nefasta gestió de Puig” i va afegir que l’expresident que “no n’ha tingut prou de disparar el deute de la Comunitat Valenciana, líder a escala nacional, i deixar-nos amb una càrrega d’11.000 euros per cadascun dels valencians com a deute, sinó que a més ara hem d’abonar 276 milions d’euros addicionals en el rebut mensual de l’aigua”.

No obstant això, la diputada de Compromís i exconsellera de Transició Ecològica, Isaura Navarro, va assegurar com a responsable en la matèria en els últims anys del Govern del Botànic que el consell d’administració de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar) va aprovar la suspensió del cànon fins que estiguera en marxa una tarifa social, perquè les famílies vulnerables no hagueren de pagar-lo.

Navarro va revelar que la Generalitat Valenciana disposa des del mes de juny passat d’un informe fet per Vaersa a petició de l’Epsar en què es proposen diverses fórmules jurídiques per a eximir o bonificar una part del cànon a les famílies amb menys recursos, per la qual cosa entén que el nou executiu bipartit del PP i de Vox ha tingut prou temps per a poder aplicar-ho i reduir així la càrrega impositiva als més desfavorits.

L’informe, a què ha tingut accés elDiario.es, “s’ha fet tenint en compte que la bonificació afectarà la totalitat de la quota recaptada, en la part fixa i variable”. En les conclusions d’aquest apartat “es mostra una taula que presenta solucions intermèdies”. És a dir, “s’estima, en funció d’un percentatge del pressupost, el nombre de famílies a què es podria arribar amb la bonificació parcial (part fixa o part variable)”. Si la bonificació “es fa parcialment, es pot observar que és més gran el col·lectiu a què es pot arribar”.

Segons la diputada de Compromís, “el PP va decidir tornar a cobrar el cànon de sanejament sense tindre en compte l’informe elaborat per a la bonificació a les famílies vulnerables; va tindre molta pressa de perdonar als més rics l’impost de successions i cap de bonificar el cànon, decidint no prorrogar-ne la suspensió en moments en què moltes famílies continuen tenint problemes per a fer la compra o pagar la hipoteca”.

Navarro assegura que “tenien damunt de la taula la proposta i ni s’han molestat a treballar-la; han decidit no prorrogar la suspensió i pretenen culpar de la seua falta de gestió el Botànic per a tapar les seues moltes vergonyes, com en Educació”.