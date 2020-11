Prensa Ibérica, amb 1,5 milions, i la Ser, amb 906.000 euros, encapçalen el 2019 el repartiment de publicitat del Govern valencià

Per quart any consecutiu, el Govern valencià ha penjat en el portal de transparència GVA Oberta el desglossament de les seues despeses en publicitat institucional, en aquest cas corresponents al 2019, un ingrés cada vegada més significatiu per als mitjans de comunicació en una època de crisi. Com en anys anteriors, el grup Prensa Ibérica i la Cadena Ser són les empreses periodístiques que més fons públics obtenen de l’executiu valencià que presideix Ximo Puig.

El grup Prensa Ibérica, editor dels diaris Levante-EMV de València, Información d’Alacant i Mediterráneo de Castelló, va rebre 1.531.337 euros (Levante-EMV i Levante TV sumen 531.853 euros, Información arriba a 632.182 euros i Mediterráneo obté 367.298 euros). La Cadena Ser, pertanyent al Grupo Prisa, suma 906.359 euros, en gran part provinents de Presidència —218.303 euros—. El diari El País, del mateix grup, obté, incloent-hi suplements com Babelia o Retina, 291.564 euros, amb la qual cosa Prisa obté en total del Govern de Ximo Puig 1.197.923 euros.

El diari Las Provincias s’emporta 422.797 euros, mentre que ABC arriba a 145.533 euros. Tots dos són del grup Vocento. Per darrere se situa el diari La Razón, que obté 94.744 euros (dels quals 62.438 procedeixen de Presidència).

En l’àmbit radiofònic, darrere de la Ser se situa la cadena Cope, amb 365.730 euros i Onda Cero, que obté 287.476.

Dels principals diaris digitals valencians, el grup Plaza (empresa editora de ValenciaPlaza i de les seues edicions de Múrcia, Alacant i Castelló i de la revista Plaza) arriben a 239.937. D’aqueixa quantitat total, la revista Plaza ingressa 73.272 euros de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport); elDiario.es obté un total de 175.062 euros.

La Generalitat Valenciana ha disparat el 2019 la publicitat institucional, que ha arribat a 12,09 milions d’euros (7,2 milions l’any anterior).