Tots els grups del parlament valencià rebutgen el macroprojecte fotovoltaic de Castelló que avala el Govern central

Tots els grups parlamentaris en les Corts Valencianes expressen el seu rebuig a la macroplanta fotovoltaica Magda, projectada a la província de Castelló, que acaba d’obtindre l’aval del Ministeri de Transició Ecològica. La Conselleria de Transició Ecològica que dirigeix Isaura Navarro va remetre dimarts un escrit al departament que dirigeix Teresa Ribera recordant que ha emés dues avaluacions ambientals contra una part del projecte que el ministeri omet en el seu informe i ha reclamat la revisió de la declaració d’impacte ambiental (DIA) favorable.

El projecte implica una instal·lació de 260.000 panells i una ocupació de 500 hectàrees de terreny agrícola, amb prop de 70 quilòmetres ocupats en la línia d’evacuació, per a una potència de 150 megavats d’energia solar fotovoltaica. La línia travessa una desena de municipis i, segons els informes de la Generalitat Valenciana, tal com està plantejat implica impactes ambientals severs que la resolució del ministeri passa per alt, segons denuncia el Consell.

Dimecres, preguntats per aquesta qüestió, tots els grups parlamentaris han manifestat discrepàncies amb el projecte i una certa preocupació pels problemes de governança que entranya. Des del PSPV, la diputada Carmen Martínez ha assenyalat que treballaran perquè s’atenguen les reivindicacions dels alcaldes i els veïns, dialogant amb els ministeris implicats, per “minimitzar l’impacte d’aquesta planta o qualsevol altra”. “Les plantes no poden estar demonitzades, perquè necessitem les renovables, però han de fer-se en condicions en què no perjudiquen el territori”, ha recalcat.

Per part de Compromís, el seu portaveu, Papi Robles, ha considerat que aquest és un “exemple clar de la política que en Compromís rebutgem”. La transició energètica “ha de ser una aposta justa” amb “plantes solars menudes prop d’on es necessita l’energia”, “prioritzant les teulades” i no per propostes que busquen “destruir totalment la vida en l’espai rural”. Els valencianistes posen el focus en la sobirania per a prendre decisions i apunten: “És un cas flagrant del Govern central contradient l’autonomia del nostre Govern. Des de Madrid venen a passar per damunt dels nostres interessos”. El seu representant en el Congrés, Joan Baldoví, va considerar dimarts que l’autorització implica “declarar la guerra a les comarques de l’interior de Castelló”.

Per part d’Unides Podem, la síndica, Pilar Lima, ha considerat un “error enorme ignorar les veus de la ciutadania” que viu en el territori i ha retret la “falta diàleg i una escolta activa”. “La transició ecològica ha de començar per cuidar el territori”, ha incidit. La coalició també ha reclamat en el Congrés la paralització del projecte. La diputada per Castelló Marisa Saavedra ha plantejat que la DIA del ministeri “no té en compte l’impacte real”. “La vertadera i greu afectació d’aquesta macroplanta és sobre l’estil de vida dels habitants dels pobles i sobre la seua economia, amb l’ocupació de 450 hectàrees, la major part de producció agrícola, que sustenta una economia complexa, que dona faena directament o indirectament a gran part de la població i sostenible en el temps. I d’això la declaració no diu res”, ha denunciat. Al seu torn, ha recalcat que “fins i tot quan l’informe parla de l’afectació a la salut, tracta de la pols i del soroll que puga produir-se durant la construcció, però no dels possibles efectes sobre la salut mental de les persones ni sobre una societat rural que ha aconseguit viure bé de la seua faena en la seua terra”.

Des del PP, el seu portaveu, María José Catalá, s’ha mostrat en contra d’aquesta instal·lació “tal com està plantejada”, ja que “no hi ha consens” i al final, “els agricultors acaben pagant els plats trencats dels embolics de Compromís i el PSOE”. Per part de Ciutadans, Mamen Peris ha criticat que els partits del Pacte del Botànic “no tenen una política comuna” en matèria energètica i els ha retret que “són incapaços d’asseure’s a dialogar ni amb els afectats ni amb Madrid”, mentre que en Vox, Llanos Massó ha criticat que aquesta planta forma part de la “transició ecològica que du a terme la secta climàtica” i ha lamentat la “desconnexió” entre govern autonòmic i central.