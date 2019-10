Caixabank guarda silencio sobre el fraude de la EMT y descarta medidas disciplinarias a los empleados implicados

El director territorial de Caixabank en la Comunitat Valenciana, Xicu Costa, no ha querido entrar a valorar este lunes el fraude de 4 millones de euros del que ha sido víctima la Empresa Municipal de Transportes (EMT), tras cursas la entidad financiera hasta ocho transferencias mediante un PDF con las firmas falsificadas y sin las claves de la banca online.

En la presentación de la oficina 'All in one' y preguntado por la insinuación de la empresa pública sobre un posible "fallo del control" por parte de Caixabank, Costa se ha limitado a decir que se trata de una relación más entre el banco y un cliente, no ha aclarado si se ha abierto algún tipo de investigación interna y ha descartado que se vayan a tomar medidas disciplinarias con los trabajadores implicados.

El concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, afirmó el pasado jueves que la trabajadora despedida por su presunta implicación en las ocho transferencias de 4.040.000 euros a una cuenta de Bank of China en Hong Kong, realizó labores de intermediación con los bancos, en concreto con Bankia, que no fructificaron y después con CaixaBank, para realizar las transferencias.

Como informó eldiario.es, un informe de la EMT apunta a Caixabank como posible responsable subsidiario por cursar las transferencias mediante un PDF con las firmas falsificadas y sin las claves de la banca on line.

Según este doocumento, el contrato entre la entidad bancaria y la EMT establece que las transferencias solo se pueden ejecutar a través de claves de acceso a la banca on line y con la firma electrónica que solo tienen de manera mancomunada el director gerente y la jefa del área de gestión.